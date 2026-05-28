Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха схема за онлайн доставки

Над 1000 пратки с наркотици, укрити във вейпове, бонбони, курабийки и близалки, са били засечени за по-малко от две седмици при мащабната операция "Хидра" на ГДБОП, прокуратурата и Агенция "Митници".

Разследващите разкриват тревожна тенденция – сред поръчващите забранените вещества има и деца, а в някои случаи родители са търсили пратките, без дори да подозират какво съдържат.

Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София: "При операция "Хидра" в кратък срок са били задържани огромен брой пратки - 1050, с наркотични вещества - суха тревиста маса, канабис, вейпове, близалки и други продукти, изпращани от страни от Европа чрез онлайн платформи за електронна търговия, където притежанието на наркотични вещества не е абсолютно забранено. Водят се досъдебни производства – провежда се регулярно разследване. Има случаи, в които доставката е поръчвана от деца и дори родители са търсели пратката на децата си, без да знаят какво е съдържала тя."

Петрова призова родителите да следят какво точно поръчват техните деца и откъде.

Стефан Банков, заместник-директор на Агенция "Митници: "Операция "Хидра" е проведена в отговор на лавинообразното нарастване на разпространението на наркотични вещества чрез онлайн пратки. В рамките на 12 - 13 дни служители от отдел "Борба с наркотрафика" са идентифицирали в различни спедиторски фирми повече от 1000 пратки, съдържащи наркотични вещества. Те са били укривани във вейпове, курабийки, бонбони и други продукти. Последните тенденции показват рязко увеличение на разпространението на наркотици чрез укриването им в различни предмети и изпращането им чрез куриерски услуги."

От институциите подчертават, че всички пратки, поръчвани чрез онлайн платформи, се проверяват от митническите органи и всяка пратка, съдържаща наркотични вещества, няма да бъде допускана на пазара.

Стефан Банков, заместник-директор на Агенция "Митници: "На този етап няма задържани лица. Пратките са били поръчвани от различни получатели от различни краища на страната чрез онлайн платформи, базирани в различни държави от Европейския съюз. Въпреки че към момента няма арестувани, българското законодателство предвижда разследване на всяко едно престъпление."

Разследването по случая продължава.