Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по обществена поръчка

Кметът на Кърджали е отведен на разпит във връзка със събирането на доказателства, касаещи длъжностно престъпление по повод на една обществена поръчка. Стойността на поръчката е значителна. Има данни, че е повлиян от избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности на поръчката. Извършват се процесуални действия, част от тях е отвеждането за разпит на кмета. Това съобщи пред журналисти във Велико Търново министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

"Нито ще има територии, на които действа различно законодателство, нито ще има хора, които стоят над закона, така че нищо необичайно не се случва. Ако кметът на Община Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява. Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стойността на обществената поръчка е значителна - над 5 милиона е поръчката. Съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени. Проверяват се тези обстоятелства", обясни Демерджиев.

Вътрешният министър даде пример, че преди в Кърджали е имало процесуални действия, за които е трябвало да съдейства заместник-окръжният прокурор Дафин Каменов:

"Този човек веднъж осуети такива действия, подавайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив, оттам да се върне някой, който обезсмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се е опитал да осуети въпросните действия. Апелирам към и.ф. главен прокурор, апелирам към ВСС, ще внеса цялата информация, но да се вземат мерки. Имахме някои разговори, имаме уверението, че ще работим, имаме уверението, че българската прокуратура ще си влезе във функциите, имаме уверението, че ще започне стриктно да прилага закона."







Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде гост в предаването "Още от деня" тази вечер.