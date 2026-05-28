Правилникът на Народното събрание: Гласуваха промените, предложени от управляващите

Отнемане права на опозицията в парламента. Така част от депутатите оценяват обсъждания Правилник за работата на Народното събрание. Целта на управляващите е парламентът да заработи.

Дебатите по спорните точки започнаха. В момента депутатите обсъждат как да бъдат сформирани временните комисии. Миналата седмица във временната комисия за начина на работа на Народното събрание се реши да бъдат сформирани с подписите на минимум 48 депутати, а толкова имат само от "Прогресивна България" - това са и основните критики на опозицията. Какви са останалите предложения?

Без изслушване на министри в деня на опозицията, намаляват се изказванията от трибуната и се съкращават сроковете за запознаване със законопроекти. Основните тези - управляващите казват, че търсят подход парламента да заработи по същество без висящи законопроекти и без губене на парламентарно време. Опозицията пък вижда опит за заглушаване на гласа им.

Атанас Славов, "Демократична България": "Целта е опозицията не да бъде изолирана от парламентарния дебат, от формите на парламентарен контрол, а обратното. Ако имате активна опозиция, ще работите по-добре в интерес на страната." Петър Витанов,"Прогресивна България": "Ще се опитаме да отстраним всички мъртви текстове, които са били в правилника, но никога не са се прилагали. Ще се опитаме да ограничим замърсяването на законодателния процес."

