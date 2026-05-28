Велислав Величков, ПП: Трябва да има проверка на действията на Сарафов

Трябва да има проверка на действията на Борислав Сарафов. Това коментира в студиото на "Денят започва" депутатът Велислав Величков от "Продължаваме Промяната". Той е на мнение, че оставката на Сарафов като и.ф. главен прокурор не решава проблемите в прокуратурата. По думите му, общественото напрежение и политическата воля са довели до оттеглянето на Сарафов, но тепърва трябва да се търси отговорност за действията му.

Величков коментира, че развоят около Сарафов е настъпил бързо след политическите промени.

„Те обикновено така се развиват бързо, когато някой вземе властта, получи политически, както се казва, бонус да изпълни свое обещание. Видяхме, че Сарафов освободи поста само два дни след изборите и два часа след призива на господин Демерджиев, както се казва, усети посоката на вятъра.“

По думите му обаче случилото се не е повод за удовлетворение, защото прокуратурата не е реформирана.

„Сега също след като новият правосъден министър го предупреди, че следва ново искане за дисциплинарно производство, ако той не си тръгне от поста директор на Националната следствена служба. И ето вече от главен прокурор, който ръководи всички прокурори и следователи, е редови следовател. Но това е началото на пътя. Това не променя съществено нещата в прокуратурата.“

Според Величков общественото недоволство е имало важна роля.

„Капка по капка – вир. Вир по вир – язовир. Стигна се до язовир.“

Според Величков обаче оставката не означава край на темата. Той заяви, че трябва да има проверка на действията на Сарафов като ръководител на прокуратурата и Националната следствена служба.

„Мисля, че господин Найденов може включително с нещата, които има от предшественика си, да внесе искане за ново дисциплинарно производство, защото господин Сарафов прекалено еднолично решаваше нещата в прокуратурата и разпореждаше едни дела от една прокуратура да ходят в друга.“

Величков коментира и скандала с незаконното строителство край Варна. Според него действията на институциите будят въпроси.

„На 3 юли 2025 г. директорът на ДАНС издава заповед за екстрадиция. Четири дни по-късно отменя собствената си заповед за екстрадиция.“

Той свърза това с ареста на кмета на Варна Благомир Коцев.

Величков коментира и промените в правилника на парламента, които според опозицията ограничават възможността за временни комисии.

„Притеснителната тенденция е, че мнозинството опитва да употреби себе си на практика като повелител на всичко, което се случва в Народното събрание.“

#казусът Сарафов #Велислав Величков #"Продължаваме промяната"

Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
DARA влезе в класацията на Billboard
Трагедията в Благоевград: Задържаният студент – на свобода, бащата на жертвата: Не пускайте тези убийци на свобода (ОБЗОР)
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа за конфликта в Украйна
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство" в Лас Вегас
НА ЖИВО: Депутатите гласуват правилника за работата на Народното събрание
Болницата в Трявна след наводнението: Кога и как ще се върне към нормалната работа?
Иван Василев: Предстои оптимизация в обединеното Министерство на иновациите и дигиталната трансформация
Удар срещу наркоразпространението в Бургаско: Иззеха близо 12 кг дрога
Незаконният град край Варна: Изслушват кмета Благомир Коцев в местния парламент
След трагедията в Благоевград: Ученичка разказва, че достъпът до наркотици става все по-лесен
