Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа за конфликта в Украйна

Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украйна. Това заяви премиерът Румен Радев, който е на посещение в Париж. Предстои разговор с президента на Франция Еманюел Макрон, след което Радев ще замине за Брюксел.

Премиерът Румен Радев: "България и до сега е оказвала подкрепа на Украйна - и военна, и политическа, и хуманитарна, и дипломатическа. Но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще трябва да разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет, но това са теми, които от сега мога да ви кажа, че България има интерес и нашето правителство първо да гарантира стандарта на живота и сигурността на българските граждани, едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема."

Аз ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия, подчерта Радев.

"Европа трябваше да бъде водеща в тези преговори, да не допуска те да се изземват като инициатива от други, трети играчи. Това е важната мисия на Европа. Това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила без да има възможности да прихваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия. Това е сериозен риск. Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украйна."

Министър-председателят отбеляза, че разговорите с президента Макрон ще имат по-прагматична насоченост и ще настоява Париж да изпълни ангажиментите си за доставка на 12 електрически влака до края на август.

"За първи път съм в позицията си на премиер, така че нашите разговори ще имат по-прагматична насоченост. Франция е сред нашите водещи партньори в модернизацията на българската армия. Предстои да реализираме договори за доставка на 3D радарите, за доставка на ново поколение гаубици, също така и въоръжение за нашите модулни, многофункционални патрулни кораби. С Франция споделяме общи виждания за сигурността и диверсификацията на енергийните доставки за Европа, за развитие на нашата енергетика. Лично с президента Макрон изградихме едно много пълноценно сътрудничество, когато водихме нашата борба в Съвета на ЕС и в Комисията ядрената енергия да се признае за зелена, за необходима, като бъдеще за развитието на една сериозна енергийна база за Европа, но това сътрудничество продължава да се разширява и днес с доставката на свежо ядрено гориво за блок 6 на АЕЦ "Козлодуй" от Framatome. Важно е да си изпълни ангажимента Франция за критичен срок - до края на август те трябва да са доставили 12-те броя електрически влакове на Alstom. Това знам, че е много критично и за Франция, но ние ще настояваме да изпълнят тези задължения в срок, защото това е важно за плащането по ПВУ."

Радев коментира и темата за вписването на българите в конституцията на РСМ.

"През 2021 г. за първи път поставих пред европейските лидери въпроса за вписването на македонските българи в Конституцията на Република Северна Македония. Отне ми 1 година да убеждавам европейските лидери защо това трябва да стане и чест прави на президента Макрон, че той първи оцени целесъобразността на тази идея и със съвместните ни усилия тя беше вписана в преговорната рамка от юли 2022 г. и аз вярвам, че на днешната среща ще осигурим подкрепата на Франция, така че този консенсус да се изпълнява в неговата пълнота. Ще обсъдим и общите ни интереси в областта на запазване на пълноценна селкостопанска и кохезионна политика, защото, за да имаме стратегическа автономия, за което настоява президентът Макрон и всъщност той е авторът на тази идея, ние трябва да имаме освен всичко друго и хранителен суверенитет и автономия. В много области нашите интереси съвпадат."

Ще търсим подкрепата на Франция за критични дискусии в Съвета на ЕС, категоричен беше Радев.

В четвъртък премиерът Радев ще разговаря с белгийския премиер Барт Де Вевер, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

"По-късно ще имам среща по негова покана с министър-председателя на Белгия Барт де Вевер – човекът, който се утвърди като гласа на разума в Съвета на Европейския съюз. А Белгия е много важна страна за нас, защото тя е сред водещите икономически сили на Европа и сред водещите инвеститори в България. Така че във фокуса ще бъдат иновациите, инвестициите, върховенството на правото и преходът на България към икономика на висока добавена стойност и икономика на високите технологии. Това ние ще търсим в тези разговори и, разбира се, там, където споделяме сходни позиции с Белгия, като трезво мислещи държави по отношение на енергийната сигурност и перспективите за развитие на Европа. Утре продължавам със среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, с когото ще обсъдим предизвикателствата пред сигурността на Европа и на НАТО, и адаптацията на Алианса към тази нова среда за сигурност. По-късно ще проведа разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. На тези разговори ще отстоявам приоритетите на България в Съюза, а именно – справедлив европейски бюджет, пълноценна кохезионна и селскостопанска политика, премахване на бариерите пред Плана за възстановяване и устойчивост, така че да имаме реална икономическа позиция за България, която ние заслужаваме с реформите, които правим и които новото правителство предприема. „Мога да ви уверя, че водя тези разговори с една ясна цел – защита на българските интереси, така че България да отстоява своите интереси в ЕС, но и да допринася за сигурността, просперитета и икономическия прогрес на Европа."

Премиерът коментира оставката на Борислав Сарафов.

"За Сарафов – аз приветствам това, че господин Сарафов се вслуша в призивите на правителството да си подаде оставка. И този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента. След изборите виждате и след встъпването в сила на новото правителство всичко това ще се задвижи много, много по-бързо. Когато говорите за Сарафов, мога да ви кажа, че тези проблеми са вързани и с други събития, които стават обект на медийни разкрития през последните дни. А именно – незаконното строителство във Варна. Но това не е само незаконно строителство. Тук са вързани и много други процеси, насочени срещу националната сигурност на България. Защо го казвам? Защото преди година именно от Варна, в качеството си на президент, аз повдигнах публично пред вашите медии проблемът защо с украинския гражданин, на когото ДАНС издаде постоянна административна мярка, тоест той беше изгонен от България, а само две седмици по-късно шефът на ДАНС отмени собствената си заповед. Това е прецедент. Това никога не се е случвало в историята на службата. И аз тогава зададох въпроса: защо, при положение че регионалната служба на ДАНС е подала солидни аргументи за това действие – аргументи за действия срещу националната сигурност на България – защо и под чие давление е било направено това? Защото вие нали не вярвате, че тогава изпълняващият функциите председател на ДАНС сам е взел такова решение? Много ясно зададох въпроса – кой, защо, с каква цел и с какъв интерес? Отправих и питане към ДАНС, но нямаше отговор от нито една институция, нямаше реакция от медиите, това просто потъна, нито от областната, нито от общинската власт. Ето, година по-късно ние вече се сблъскваме с една много широка, разгърната и дълбока дейност. И ние ще направим всичко възможно да разберем кои фактори и защо са накарали тогава изпълняващия функциите председател на ДАНС да отмени собствената си заповед.“ Журналист: Казвате „нечий интерес“. Знаете ли чий интерес? - Предполагам, но за това ще бъдат извършени проверки.“

По думите на Радев подаването на оставка от Сарафов е "първа и много важна стъпка".