Институтът „Ройтерс“: БНТ е телевизията с най-високо обществено доверие в България

Според последното проучване на Института „Ройтерс“ за изследване на журналистиката, БНТ е телевизията с най-високо обществено доверие в България.

Медията се нарежда непосредствено след Българско национално радио сред всички новинарски източници, включени в проучването.

Изследването отчита високи нива на доверие към медии, които залагат на проверена и балансирана журналистика.

БНТ утвърждава позицията си като водещ обществен оператор с важна роля при отразяването на значими политически, обществени и културни събития. Данните потвърждават устойчивата позиция на обществените медии като предпочитан и надежден източник на информация.

Цялото изследване вижте ТУК