БНТ - първи избор за обективна информация по време на изборите

БНТ е лидер по обективна информация по време на предизборната кампания, сочи представително проучване на агенция "Мяра", представено в Съвета за електронни медии. 36,4% от хората посочват БНТ като медията с най-обективна информация и я поставят на безспорното първо място пред останалите големи телевизии, които остават с общо 20,2% доверие. По-малките частни телевизии са с общо 12,9%.

Над 50% от българите имат положително отношение към Българската национална телевизия. Това показва изследването на тема "Медийни нагласи на аудиторията по време на предизборната кампания за народни представители", проведено в периода 4 - 13 април 2026 г.

Съветът за електронни медии представи днес отчета си за наблюдението на изборите, който изработва за Централната избирателна комисията. Обществената телевизия има и най-много жестов превод по време на предизборната кампания.

Според отчета БНТ е спазила подписаното споразумение с 22 политическите партии.

55% е делът на безплатната възможност за участниците в изборите да представят платформите си. Изводът е, че БНТ изпълнява своята мисия на обществен доставчик, тъй като са излъчили по закон много встъпителни и заключителни клипове, диспути и интервюта.

Положителна оценка беше дадена и за иновацията с 3D мапинга с изписването на резултатите от екзитпола на сградата на БНТ след приключване на изборния ден, наред със съобщаването им в студиото.

Пред Съвета за електронни медии беше представено социологическото изследване на "Мяра", проведено в периода 4 - 13 април 2026 г. сред 1002 пълнолетни българи.

Яница Петкова, социологическа агенция "Мяра": "Българската национална телевизия събира най-голям дял обществено доверие - 36,4%, големи частни телевизии са източникът на информация, който е предпочетен от 20,2% и по-малките частни телевизии - малко над една десета."

Първан Симеонов, социологическа агенция "Мяра": "Обществените медии рязко изпъкват в тази ситуация, те се оказват достатъчно надежден източник на информация. Нещо повече - почти обществен автоматизъм има тук по отношение на БНТ и БНР."

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Това доверие, което зрителите имат към нас, ни задължава. Много се радвам, че сме лидери в общественото доверие. Много се радвам на отговорите на въпроса "В кой тип телевизия може да се намери най-обективна информация?", където БНТ е безспорният лидер с много добър резултат. Благодаря ви, уважаеми зрители! Благодаря ви за доверието! То ни задължава, разбира се, оттук нататък да надграждаме това доверие."