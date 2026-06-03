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Кабинетът предлага на Народното събрание да бъде одобрен проектът за 3D радари

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Снимка: Архив/БТА
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Правителството предлага на Народното събрание да одобри проект за придобиване на 3D радари, е записано в решенията на кабинета, разпространени от правителствената пресслужба.

Целта на проекта е развитие на способности за наблюдение на въздушното пространство с наземни средства за активна радиолокация при осигуряване на въздушния суверенитет на България и изпълнението на съюзните ангажименти в НАТО.

Ще бъдат придобити седем нови трикоординатни радари и спомагателно оборудване и ще бъдат изградени способности за наблюдение на въздушното пространство в реално време, е записано в решението на правителството.

Придобиването на нови трикоординатни радари е основен приоритет, заложен в "Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г." и в "Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032".

Проектът за инвестиционен разход "Придобиване на нови трикоординатни радари“ е изготвен на базата на проект на договор в резултат на поръчка за придобиване (“Acquisition order”) към Рамково споразумение между Министерство на отбраната (МО) на Република България и Министерството на въоръжените сили на Френската република от една страна, и проект на допълнителен съпътстващ договор (“Side contract”) между МО и производителя на радарите.

Проектът включва доставка, инсталиране и интегриране на оборудване, услуги и дейности по рамковото споразумение е Френската република и придобиване на спомагателно оборудване, услуги и дейности, свързани с експлоатацията на радарите по съпътстващия договор е производителя.

#проект за 3D радари #предложение #правителство #депутати #новини в Метрото

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