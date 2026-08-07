Проверка на БНТ: Колко поскъпват доматите от оранжерията до магазина?

Недоволни от ниските изкупни цени са родните зеленчукопроизводители. Те твърдят, че тази година произвеждат на загуба, тъй като липсва интерес към продукцията им заради внос. Какво се случва с цените от оранжерията до магазина провериха екипите ни в Благоевград, Пловдив и Хасково.

С над 16% е скокът в цените на доматите, по данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Според Аврам Митев от хасковското село Конуш, който отглежда 18 декара домати, скок в изкупната цена няма, а реализацията е трудна.

Аврам Митев, производител: "При нас нищо не се вдигнало, цената си е същата, 80 евроцента в момента за първо качество домат."

На борсата в Първенец доматите на едро са 1,50 евро за килограм, като цената е според качеството, най - евтини са консервните, по 60 цента.

Илия Гатев, изпълнителен директор на Стокова борса-Първенец:"Сега в момента има лека корекция на цената нагоре при доматите и краставиците, но това изцяло се дължи на предлагането на пазара колко количество ще предложат производителите. Излизат българските домати и при плодовете и зеленчуците цените в момента тъй като са в сезон се диктуват от българските производители."

На борсата търсенето е слабо, голяма част от стоката пътува към морето.

Васил Панайотов, търговец: "Ние сме фирма, купуваме и продаваме. - Каква е цената тази година, по-висока, по-ниска? По-висока е. Миналата година беше 40,50 стотинки. Тази година е за 60 евро цента. - На какво според вас се дължи? Ами не знам, то всичко е скъпо – горива, торове, препарати."

В Благоевградско дребните производители продават стоката си сами на пазара.

Маргарита Андреева: "Аз тази домата, дето съм я произвела, толкова труд е вложено, за да се изгледа, за да е чиста, че дори и 3 евро ми е малко да ги продавам тези домати."

Миналата година изкупните цени са били по - високи, а разходите по - малки.

Аврам Митев, производител:"От 6 години се занимавам, тази година ще ми е нулева, особено от оранжерийния домат, даже ако не съм и на загуба."

По магазините килограм домати струва най- често между 2,50 и 3,50 евро.