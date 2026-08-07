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Методика за определяне на справедлива стойност на основни храни е публикуван за обществено обсъждане

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията публикува за обществено обсъждане проект на методика за определяне на справедлива стойност на основни хранителни продукти, съобщиха от ведомството.

Методиката има за цел да създаде единен, прозрачен и възпроизводим механизъм за определяне на индикативна справедлива стойност, която да служи като ориентир за потребителите. Както и че ще даде максимална прозрачност и предвидимост, като не представлява механизъм за административно определяне на цени и не нарушава принципите на свободната пазарна икономика и конкуренция.

Според публикувания проект методиката определя справедливата стойност чрез комбиниране на два самостоятелни компонента – локална себестойност и европейски ценови паритет.

Отбелязва се, че методиката предвижда интегриран модел за определяне на справедливата стойност, основан на обективни пазарни данни, включително цени на едро, оперативни разходи, допустими технологични загуби, целеви оперативен марж и съпоставимост с ценовите равнища в държавите – членки на Европейския съюз, чрез използване на международно признати статистически показатели. По този начин се създава единен, прозрачен и възпроизводим механизъм, който позволява сравнение между реално наблюдаваните пазарни цени и икономически обоснованите ценови равнища, се казва в документа.

Посочва се още, че методиката се прилага по отношение на търговците на дребно, осъществяващи дейност с хранителни и нехранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия и лекарствени продукти, които отговарят на предвидените в закона критерии за оборот. Нейният обхват е ограничен до стоките, определени със заповед на министъра на икономиката и индустрията, като по този начин се осигурява възможност за прилагането ѝ спрямо продукти с най-голямо значение за ежедневното потребление.

Над 10 търговски вериги се включиха в края на юни в националната инициатива „Кошница с грижа“ в подкрепа на потребителите и на българските производители, съобщиха тогава от правителствената пресслужба. Инициативата е с хоризонт от минимум шест месеца и предвижда отстъпка от най-малко 15% спрямо редовната продажна цена на продукти от първа необходимост.

Овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти е една от най-важните теми, каза премиерът Румен Радев при представянето на инициативата на 8 юни.

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