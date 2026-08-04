На борсата в Първенец - кайсиите и прасковите са по-евтини от миналата година

Въпреки летния сезон, само за една седмица на борсата в Първенец цената на доматите се е повишила с над 16%. Килограмът на едро се търгува за 1,53 евро. Леко повишение има на цената и на краставиците, което се дължи на предлагането.

Илия Гатев, изпълнителен директор на Стокова борса-Първенец: "Цените на доматите и на краставиците се движат по сезонния тренд. В началото на годината и пролетта бяха изключително високи, но в навлизането на сезона се нормализираха. Сега има моментен ръст, но всичко това зависи от предлагането - колко количество ще предложат производителите. От това зависи и цената. Има моментни повишавания, когато продукцията не излиза веднага на пазара, предполагам, че това е едно от тези покачвания. Така че всичко зависи от количествата, които се предлагат."

При цените на плодовете се наблюдава понижение в сравнение с миналата година заради по-добрата реколта:

Илия Гатев, изпълнителен директор на Стокова борса-Първенец: "В момента цените на сезонните плодове изцяло се диктуват от българските производители. Тоест всичко, което излиза на пазара в момента е с най-конкурентни цени от българските производители. Има много добра реколта, големи количества и съответно цената е дори по-ниска от миналата година, особено при прасковите, при кайсиите, при сезонните плодове, които се предлагат. И ябълките държат цена почти като миналата година."

Няма пряка връзка между цените и започналите проверки за незаконен внос на плодове и зеленчуци по границите:

Илия Гатев, изпълнителен директор на Стокова борса-Първенец: "Аз смятам, че проверки по границите са необходими, за да има първо увереност, че това, което се внася, отговаря на стандартите за качество на първо място. И след това, разбира се, да се проверява на какви цени влиза самата продукция. Защото това са нещата, които изкривяват пазара. - Възможно ли е някакво понижение на цените на плодовете и зеленчуци? Няма пряка връзка между проверките и цените. Всичко зависи от предлагането. А както казах и в началото, в момента, тъй като има много българска продукция, тя е конкурентоспособна и тя диктува пазара."

Оказва се, през лятото у нас проблеми с дините - едното е намаленото потребление, т.е. по-малко хора пазаруват и по-високите разходи на производителите, които са недоволни от ниските изкупни цени.

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