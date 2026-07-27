"Кошница с грижа": Свикнаха ли потребителите с кампанията?

Близо два месеца след началото на инициативата "Кошница с грижа" веригите хранителни магазини, които предлагат основни продукти с поне 15% намаление, вече са 14. Една от тях обаче описва интереса от хората като "умерен". Свикнаха ли с тази кампания потребителите и какъв е ефектът й?

Елена, клиент: "По телевизията само съм виждала, че такава кошница съществува, но по магазините не съм виждала."

Въпреки че пазарува почти всеки ден и следи брошурите с промоционални продукти, Елена вече ще следи и за логото на инициативата.

"БНТ: Това е този знак, виждала ли сте го досега? Елена, клиент: "Може да съм го виждала, но не съм обръщала внимание просто."

"50% е много по-добре от 20%."

Намаленията в кампанията "Кошница с грижа", която започна на 8 юни, трябва да са минимум с 15% надолу и да продължат поне до края на годината.

Владимир, клиент: "Ужким 15% нещо, но не съм попадал да ги гледам." Даниела: "На редовните промоции залагам, а някога и без промоция, ако ми трябва нещо, просто го купувам."

Макар че трудно се откроява и не навсякъде го има - с този знак се обозначават намалените основни хранителни продукти, които в тази верига са около 30.



Екип на "По света и у нас" провери какво мислят за инициативата и в Благоевград, където се надяват на по-големи намаления.

Любен Караджов, клиент: "Чувал съм, но за мен е излишно. Не устройва някой. Само политиците." Радослав Иванчев, клиент: "Цените доста са нагоре вече. Трудно и завъзрастни хора, и за нас родителите." Вили Кавракова, клиент: "Ние просто се лъжем, че виждаме червения етикет. А и каквото да сложат, те пак ще надуят цените и пак не можеме да си купим."

От Асоциация "Активни потребители" смятат, че трябва повече регулация на кампанията.

Богомил Николов, изп. директор на "Активни потребители": "Ние от ден 1 сме казали, че ни е трудно да различим обичайните промоции на веригите от това, което се нарича "Кошница с грижа". Единствената разлика е, че за тази инициатива веригите бяха поканени в Гранитна зала на Министерския съвет. Най-голямата ни критика към инициативата е, че е запазено правото на веригите всяка седмица да си променят продуктите, които са включени в кошницата. Т.е. те могат да намаляват цените на тези продукти, които им е най-изгодно в съответния период."

В позиция една от големите вериги посочва, че подборът е съобразен с целта на кампанията - да подкрепи бюджета на българските домакинства за продуктите, които се купуват най-често, като фокусът е върху основни храни. Оттам допълват, че интересът към тази кампания е умерен, тъй като хората търсят големите промоции до минус 50 на сто.