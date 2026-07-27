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Трети път хванат пиян зад волана: Рецидивист с рекордните 5,35 промила

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Здравка Русева
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Абсолютен рекордьор на пътя. Шофьор бе засечен от полицията с 5,35 промила алкохол в кръвта. 59-годишният мъж вече трети път е хващан да шофира след употреба на голямо количество алкохол. Водачът е дал кръвна проба за анализ, резултатите ще станат ясни утре.

Висока скорост накарала пътните полицаи да спрат микробус в петък към 10 ч. сутринта на булевард „Кирил и Методий“ във Велики Преслав. Шофьорът слязъл олюлявайки се, но не отказал тест с дрегер.

Инспектор Мирослав Василев, ОДМВР-Шумен: "Спрели са го за проверка, като към проверката им се е сторило, че се държи неадекватно и мирише на алкохол. Попитали са го дали е употребил алкохол. Той е отговорил, че е употребявал вечерта, но си е легнал около 6 часа сутринта."

На полицаите казал още, че е изпил половин литър уиски, но изпитото количество водка не помни колко е било.

Инспектор Мирослав Василев, ОДМВР-Шумен: "Водачът се държеше адекватно, смея да кажа за показанията на дрегера."

Пияният шофьор не за първи път е хващан с алкохол, за което е оставал два пъти без книжка. Мъжът от Велики Преслав отменя досегашния рекорд от 4,12 промила алкохол, който бе регистриран през 2013 г.

#промила алкохол #пиян шофьр #Шумен

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