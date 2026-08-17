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Протест в защита на Пловдивския панаир: Настояват държавата да защити 29% от акциите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
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Протест в защита на Пловдивския панаир: Настояват държавата да защити 29% от акциите
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Протест с искане държавата да продължи съдебната битка за 29% от акциите на Пловдивския панаир се провежда пред община Пловдив. Организаторите настояват да се чуят гласовете на гражданите, тъй като панаирът е значим за всички.

Протестът се провежда, въпреки че часове по-рано днес от Министерството на финансите съобщиха, че министър Гълъб Донев е подал заявление до Върховния касационен съд, че като представител на държавата потвърждава държавния интерес по делото за правата върху 29 процента от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД.

Припомняме, че Върховният касационен съд даде 7-дневен срок, който изтича в сряда – 19 август, на министъра на финансите да потвърди дали продължава процесуалните действия, предприети от министъра на икономиката по делото за собствеността на панаира. До това се стигна, след като ВКС постанови, че по закон държавата в този процес трябва да бъде представлявана не от икономическото, а от финансовото министерство.

Делото беше заведено през 2023 година от тогавашния икономически министър, като с иска държавата оспори прехвърлянето на акциите на община Варна в капитала на дружеството „Пълдин туринвест“, чрез което Георги Гергов контролира основния дял в Панаира.

Това е втори протест в защита на панаира в Пловдив, като организаторите заявиха, че днешният акт на държавата трябва да бъде начало на поредица от действия в защита на Международния панаир.

#Пловдивски панаир #протест #Пловдив

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