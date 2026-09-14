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Месар беше осъден в Ирак за продажбата на свинско месо, което представял като говеждо

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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месар беше осъден ирак продажбата свинско месо представял говеждо
Снимка: илюстративна
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Месар беше осъден на 10 години затвор в един от най-свещените градове на исляма в Ирак за това, че е продавал на клиентите си свинско месо, което представял като говеждо, предаде Франс прес.

Висшият съдебен съвет на Ирак призна за виновен търговеца, който беше арестуван за притежанието на 75 килограма свинско месо в град Наджаф, където се намира едно от най-големите места за поклонение в шиитския ислям.

Въпреки че ислямската религия забранява консумацията на свинското месо, смятано за нечисто, иракското законодателство не ограничава продажбата му в страната с мюсюлманско мнозинство, в която обаче живее и християнско малцинство.

Съдът обоснова присъдата си със закон от 1998 г., който криминализира "продажбата на кучешко и магарешко месо, както и друг вид животинско месо, негодно за човешка консумация".

Милиони поклонници от цял свят се събират всяка година в Наджаф, за да се поклонят пред мавзолея на имам Али, четвъртият халиф на исляма и първият шиитски имам, както и зет на пророка Мохамед, отбелязва АФП.

#осъден мъж #Ирак #говеждо месо #свинско месо

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