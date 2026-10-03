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ОАЕ потвърди: Инцидентът с "Флайдубай" е опит за терористична атака

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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оае потвърди инцидентът флайдубай опит терористична атака
Снимка: БГНЕС/Архив
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Вторият пилот е опитал да извърши терористична атака по време на полета на "Флайдубай" от Дубай за Тел Авив, съобщи главният прокурор на Обединените арабски емирства.

Помощник пилотът е нападнал командира на полета с брадва и се е опитал да поеме контрола над самолета, преди да бъде обезвреден от част от пътниците. Мъжът, чиито баща е от Оман, е имал забрана да пилотира от оманските власти заради подозрения, че е бил повлиян от радикални ислямистки групировки по време на престой в Сирия, откъдето е майка му.

Той се е присъединил към "Флайдубай", след като е напуснал предишния си работодател "Оман Еър" и е кандидатствал безуспешно за работа в авиокомпанията на Обединените арабски емирства - "Емирейтс".

#Флайдубай #ОАЕ #терористична атака

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