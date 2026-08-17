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Заради ниското ниво на Дунав: Доброволци ще търсят находки по поречието на реката

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Заради ниското ниво на Дунав: Доброволци ще търсят находки по поречието на реката
Снимка: БТА
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Русенският музей набира доброволци за извършване на теренен обход по поречието на река Дунав в района на село Ряхово, където наскоро бяха открити останки от мамут. Това съобщиха от културната институция в Русе.

Акцията ще се състои на 21 август (петък) и ще бъде ръководена от уредника в отдел „Природа“.

В нея могат да се включат желаещи, които са навършили 18 години, а непълнолетните трябва да са с придружител. Доброволците трябва да бъдат снабдени с вода и подходящи обувки.

От културната институция обясниха, че ниското ниво на река Дунав позволява извършването на обход, който ще даде възможност за оглед на речното дъно. Те припомниха, че в края на миналия месец челюстите и костите от мамут бяха открити от жител на Ряхово. Останките бяха пренесени в Русенския музей. Още тогава при прибирането им районът бе обходен от специалистите на музея.

„През последните дни зачестяват сигналите за още находки, което налага по-детайлен оглед на пресъхналите участъци на реката“, заявиха от музея.

#Регионален исторически мезуй Русе #ниско ниво на река Дунав #доброволци

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