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Над 2 млн. души са гледали безплатно "Одисея" чрез линк, публикуван в социалните мрежи

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Над 2 милиона души са гледали напълно безплатно новата лента на режисьора Кристофър Нолан "Одисея", но не в кината, а чрез линк, публикуван в социалната мрежа "Екс".

В събота в публикация е вградено копие на филма с високо качество и 2 милиона и 100 хиляди души са гледали лентата преди да бъде изтрита публикацията.

"Цялата "Одисея" в един туит, точно както Нолан искаше", пишат шеговито потребителите.

Случаят едва ли ще попречи на печалбите на лентата, която вече реализира приходи от 640 милиона долара.

#2 млн. души #безплатно гледане #“Одисей” #социални мрежи

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