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Зеленски във Великобритания: Киев получава права за производство на система за електронна война

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Зеленски е първият чуждестранен лидер, приет от новия британски премиер Анди Бърнам

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Украинският президент Володимир Зеленски стана първият чуждестранен лидер, приет от новия британски премиер Анди Бърнам. Двамата се срещнаха във военноморска база и обсъдиха тренировъчните програми за украинската армия. В програмата на Зеленски и Бърнам е и среща с повече от 200 украински военни, които прекараха три седмици на Острова за участие в ученията "Морски бриз". Целта е подготовка на бъдещи мисии в Черно море. Киев получи и трансфер на британска военна технология.

Още при встъпването си в длъжност Анди Бърнам обеща да продължи неотклонната подкрепа за Украйна във войната. От нейното начало британският принос за Киев възлиза на 25 милиарда паунда, отбеляза "Даунинг стрийт". Лондон ще сподели с Киев интелектуалната собственост за производство на система за електронна борба. Тя представлява устройства с размер на таблет, които са адаптирани към украинските дронове, за да потискат руската противовъздушна отбрана. Украйна вече разполага с хиляди такива устройства, но вече ще може да ги произвежда и сама.

Анди Бърнам, премиер на Великобритания: "Цялата страна е с вас и нека кажа какво означава това на практика. Ще продължим да ви помагаме да се сражавате и да защитавате страната си. Като израз на нашите намерения, ще предоставим нова наша собствена технология за защита на украинските дронове. Тя ще им помогне да поразяват целите си и ще допринесе за защита на живота на украинците".

По-рано Бърнам изтъкна, че "Русия не трябва да се съмнява в британската решителност, а Лондон няма да отстъпи до постигане на траен и справедлив мир за Украйна".

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Отношенията ни с Великобритания са по-силни от всякога. Благодаря на Анди за неговата ангажираност към това партньорство и за това, че отделя толкова много внимание на отбраната и нашата сигурност."

Предшественикът на Бърнам Киър Стармър посети Киев ден преди да се оттегли от "Даунинг стрийт" и обеща 300 милиона евро помощ на украинската страна за закупуване на 16 броя изтребители "Грипен". Украйна настоява прототипът на европейската система срещу балистични ракети с кодово име Фрея да бъде готов до средата на следващата година, обяви украински представител, цитиран от Ройтерс.

#системи за електронна борба #Анди Бърнам #Лондон #Володимир Зеленски #нов премиер #среща

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