Зеленски във Великобритания: Киев получава права за производство на система за електронна война

Украинският президент Володимир Зеленски стана първият чуждестранен лидер, приет от новия британски премиер Анди Бърнам. Двамата се срещнаха във военноморска база и обсъдиха тренировъчните програми за украинската армия. В програмата на Зеленски и Бърнам е и среща с повече от 200 украински военни, които прекараха три седмици на Острова за участие в ученията "Морски бриз". Целта е подготовка на бъдещи мисии в Черно море. Киев получи и трансфер на британска военна технология.

Още при встъпването си в длъжност Анди Бърнам обеща да продължи неотклонната подкрепа за Украйна във войната. От нейното начало британският принос за Киев възлиза на 25 милиарда паунда, отбеляза "Даунинг стрийт". Лондон ще сподели с Киев интелектуалната собственост за производство на система за електронна борба. Тя представлява устройства с размер на таблет, които са адаптирани към украинските дронове, за да потискат руската противовъздушна отбрана. Украйна вече разполага с хиляди такива устройства, но вече ще може да ги произвежда и сама.

Анди Бърнам, премиер на Великобритания: "Цялата страна е с вас и нека кажа какво означава това на практика. Ще продължим да ви помагаме да се сражавате и да защитавате страната си. Като израз на нашите намерения, ще предоставим нова наша собствена технология за защита на украинските дронове. Тя ще им помогне да поразяват целите си и ще допринесе за защита на живота на украинците".

По-рано Бърнам изтъкна, че "Русия не трябва да се съмнява в британската решителност, а Лондон няма да отстъпи до постигане на траен и справедлив мир за Украйна".

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Отношенията ни с Великобритания са по-силни от всякога. Благодаря на Анди за неговата ангажираност към това партньорство и за това, че отделя толкова много внимание на отбраната и нашата сигурност."

Предшественикът на Бърнам Киър Стармър посети Киев ден преди да се оттегли от "Даунинг стрийт" и обеща 300 милиона евро помощ на украинската страна за закупуване на 16 броя изтребители "Грипен". Украйна настоява прототипът на европейската система срещу балистични ракети с кодово име Фрея да бъде готов до средата на следващата година, обяви украински представител, цитиран от Ройтерс.