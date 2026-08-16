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Мигранти в Сеута протестираха с искане за убежище, а не връщане в Мароко

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мигранти сеута протестираха искане убежище връщане мароко
Снимка: БТА
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Стотици мигранти, които наскоро проникнаха от Мароко в испанския ексклав Сеута, днес организираха протест на популярен плаж там, за да призоват испанските власти да им предоставят убежище, вместо да ги върнат обратно в Мароко, предаде Ройтерс.

Протестиращите мигранти са част от между 5000 и 8000-те мигранти, останали в Сеута след миграционната вълна отпреди две седмици, когато за два дни в ексклава влязоха около 72 000 души. Властите на Сеута тогава казаха, че повечето от тези мигранти са се върнали обратно в Мароко доброволно.

Хората, участващи днес в протеста, казват, че спят на открито край морето и че страдат много. Някои от тях допълват, че полицията им пречи да отиват в центъра на града.

Протестиращите носеха испански знамена и плакати, на които пишеше: “Не искаме да се връщаме обратно в Мароко“ и „Ние също сме хора“. Те скандираха също така: “Изморени сме“ и „Нуждаем се от решение“.

Зад групата протестиращи други мигранти перяха дрехите си в морето, а трети ловяха риба с импровизирани бамбукови въдици.

По-рано през седмицата испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка заяви, че мигрантите, които са влезли незаконно в Сеута, няма да получат разрешение да останат в тази територия, нито да пътуват до Испания или да получат законен статут, с изключение на редки случаи на изключително уязвими хора.

#Сеута #протест #мигранти

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