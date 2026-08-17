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Опасна находка в безводния Дунав: Как Словакия обезвреди британска мина от 1944 година

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Опасна находка в безводния Дунав: Как Словакия обезвреди британска мина от 1944 година
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Властите в Словакия разпространиха кадри от унищожаването на британска противокорабна мина от Втората световна война.

Тя беше открита в началото на август заради рекордно ниското равнище на Дунав в района на град Комарно. Опасната находка е била извадена от речното корито и транспортирана по суша до сигурно място. Там е била затрупана с пясък и унищожена чрез контролиран взрив. Смята се, че противокорабната мина с тегло 700 килограма е хвърлена от Кралските Военно-въздушни сили в Дунав през 1944-та година при операция за прекъсване на снабдителните линии на нацистка Германия.

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