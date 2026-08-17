36-годишен мъж се бори за живота си след инцидент с електрическа тротинетка

36-годишен мъж е с опасност за живота след тежък пътен инцидент с електрическа тротинетка в Несебър. Той е настанен в Реанимацията на УМБАЛ – Бургас с тежка черепно-мозъчна травма.

Инцидентът е станал на 14 август около 9.50 часа в квартал „Пясъците“, в района на Т-образно кръстовище.

По данни на полицията 36-годишният мъж от поморийското село Александрово предприел неправилно изпреварване с електрическата тротинетка при забранителна пътна маркировка. Последвал сблъсък с автомобил, управляван от 27-годишен мъж от Несебър.

При удара водачът на тротинетката е получил фрактура на черепа и мозъчен кръвоизлив. Той е откаран в УМБАЛ – Бургас и е настанен в Отделение “Реанимация”.

Състоянието му е тежко и има опасност за живота.