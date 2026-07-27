Мъж от Велики Преслав е задържан за шофиране с 5,35 промила алкохол

59-годишен мъж от Велики Преслав е задържан за шофиране след употреба на алкохол. Той е бил спрян за проверка около 10.00 часа в петък на ул. „Кирил и Методий“ в града.

Полицаите установили, че водачът на товарен автомобил „Форд Транзит“ е във видимо нетрезво състояние. При проверката с дрегер са отчетени 5,35 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът е дал кръвна проба за анализ.

Той е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо полицейско производство.