Разследват причините за смъртоносната катастрофа на АМ "Марица"

Тежка катастрофа на автомагистрала "Марица" взе три жертви, сред които дете, а други петима души пострадаха. Инцидентът стана малко преди 20.00 часа снощи в участъка между Хасково и Харманли, където са се ударили два автомобила с общо деветима граждани на Ирак. Те пътували от Германия за родината си.

В болницата в Хасково са настанени четирима от пострадалите – деца на 5, 7 и 10 години и жена. Тяхното състояние е добро и няма опасност за живота им. Най-тежко пострадало при инцидента е 16-годишна момиче и още тази нощ е транспортирано в Пловдив.

Днес стана ясно, че е задържан един от шофьорите, който е невредим. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Двете коли са се движили не една за друга, както се предполагаше, а една до друга. В тях са пътували роднини от Ирак. При удара колите буквално са изхвърчали от магистралата, прекъсвайки мантинелата, преобърнали са се в дере, а едната от колите се е запалила.

Николай Каменов, отдел "Пътна полиция", ОД на МВР - Хасково: "Единият от автомобилите губи контрол, в тази връзка настъпва пътнотранспортно произшествие. Двата автомобила напускат автомагистралата, платната на автомагистралата, разкъсват мантинелата, попадат в дере и се удрят в дърво. Механизмът на пътно-транспортното произшествие още не е установен изцяло. По първоначални данни автомобилите най-вероятно да се движили успоредно един до друг."

д-р Иван Иванов, заместник-директор на МБАЛ - Хасково: "Четирима са хоспитализирани в Хасковската болница – една жена и 3 деца, най-тежко пострадалото момиче е в Пловдив, в неврохиругията на УМБАЛ "Св. Георги".

През целия юли по автомагистрала "Марица" се движат коли в посока Турция. С тях пътуват хора, които работят в Западна Европа и се прибират към Азия. Тъй като карат с много висока скорост и често в колона, се изиска повишено внимание от шофьорите.

Вижте прякото включване на Цанка Семерджиева от Хасково