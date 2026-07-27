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Спортни новини 27.07.2026 г., 09:10 ч.
от
БНТ
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09:02, 27.07.2026
Спорт
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08:40, 27.07.2026
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
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#спортни новини
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След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
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