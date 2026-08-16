Емануил Йораднов: Дейността на „Кръв и чест“ попада под текстове от Наказателния кодекс

Дейността на неонацистката организация „Кръв и чест“ попада под текстове от Наказателния кодекс, смята юристът и бивш министър на вътрешните работи Еммануил Йорданов. Затова според него въпросната група е забранена. Повод за коментара му е акцията на полицията и ДАНС в Пловдив, при която бяха задържани 18 души, а в частен клуб бяха открити неонацистки символи и материали.

Според Йорданов въпросът дали организацията е официално регистрирана не означава, че дейността ѝ е разрешена. Той се позова на членове 108 и 162 от Наказателния кодекс.

„Въпросната група е забранена и ако някой мисли, че това не е така, е хубаво да погледне член 108 и член 162 от Наказателния кодекс на Република България. Цялата дейност, която тази група извършва, мисля, че попада под квалификацията на тези две правни норми, които ви цитирам. Освен това, ако се погледне Законът за юридическите лица с нестопанска цел, там се предвижда дори по някакво недоразумение да е регистрирана подобна организация, тя да бъде прекратена по искане на прокурор или на всяко едно заинтересовано лице.“

По думите му остава въпросът как организацията е функционирала повече от 20 години, ако дейността ѝ е в противоречие със закона.

„Трябва да се установи по каква причина са прекратявани производствата. Аз мисля, че тези деяния са съставомерни и хората, които са ги извършили, би следвало да бъдат осъдени за това. Защо не са осъдени? Просто трябва да се видят съответните преписки.“

Йорданов коментира и възможността службите да са подценили риска, свързан с организацията.

„Очевидно е възможно и има нещо друго. Ако в тази група има осъждани лица, това, че тяхното поведение не е контролирано, говори за това, че българските държавни органи не проявяват необходимия интерес към хората, които са изтърпяли едно или друго наказание по Наказателния кодекс.“

Според бившия вътрешен министър контрол върху определени лица би трябвало да има и след изтърпяване на наказанието.