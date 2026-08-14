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Съдът във Велико Търново потвърди мерките за неотклонение по делото за фентанила

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
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Апелативният съд във Велико Търново потвърди мерките за неотклонение „задържане под стража“ на четирима от обвиняемите по делото за производство и разпространение на фентанил.

Жалбите против определението на Окръжен съд-Русе са приети за неоснователни и задържаните остават в ареста. Със същата мярка е и обвиненият за ръководител на двете организирани престъпни групи, но той не е оспорвал първоначалното решение.

През изминалата седмица пред съда се изправиха общо осем души, като други двама са с мярка „домашен арест“, а за последния бе определена парична гаранция. Решението на Апелативния съд не подлежи на обжалване, като разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура-Русе.

#мерки за неотклонение #фентанил #Велико Търново

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