Съдът във Велико Търново потвърди мерките за неотклонение по делото за фентанила

Апелативният съд във Велико Търново потвърди мерките за неотклонение „задържане под стража“ на четирима от обвиняемите по делото за производство и разпространение на фентанил.

Жалбите против определението на Окръжен съд-Русе са приети за неоснователни и задържаните остават в ареста. Със същата мярка е и обвиненият за ръководител на двете организирани престъпни групи, но той не е оспорвал първоначалното решение.

През изминалата седмица пред съда се изправиха общо осем души, като други двама са с мярка „домашен арест“, а за последния бе определена парична гаранция. Решението на Апелативния съд не подлежи на обжалване, като разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура-Русе.