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Апелативният съд във Варна върна делото срещу кмета Благомир Коцев на прокуратурата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Сутрева
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Апелативният съд във Варна върна делото срещу кмета Благомир Коцев на прокуратурата
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Варненският апелативен съд окончателно реши производството срещу кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, медийната съветничка Антоанета Петрова и бизнесмена Ивайло Маринов да бъде прекратено и върнато на Софийската градска прокуратура.

Делото пред въззивната инстанция беше образувано по протест на прокурора срещу определение на Варненския окръжен съд. С протеста се искаше отмяна на съдебния акт и продължаване на делото. Според Апелативния съд обвинението за участие в престъпен сговор не съдържа достатъчно конкретни факти.

Въззивната инстанция констатира пропуски и в обвиненията за упражнена принуда, както и хронологично несъответствие за участието на неустановения народен представител от 51-вото Народно събрание. Постановеният съдебен акт е окончателен.

#Варненският апелативен съд #кмет на Варна #Благомир Коцев

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