Правосъдният министър Николай Найденов изразява съболезнования към семейството и близките на Антон Станков

Министърът на правосъдието Николай Найденов изразява съболезнования към семейството и близките на бившия министър на правосъдието Антон Станков по повод неговата кончина.

"С дълбока тъга приех вестта за кончината на Антон Станков – юрист, магистрат и държавник, посветил значима част от професионалния си път на българското правосъдие и неговите институции.

Антон Станков премина през различни нива на съдебната система – от младши и районен съдия до председател на Наказателната колегия на Софийския градски съд. Между 2001 и 2005 г. той заема поста министър на правосъдието, като през този период председателства и Висшия съдебен съвет.

Това са години на важни промени за България, свързани с подготовката на страната за членство в Европейския съюз и с развитието на съдебната система. Като министър Антон Станков носи институционална отговорност за процесите в правосъдието в този ключов период.

Професионалният му път съчетава опита на съдия и адвокат с отговорността на държавника. Той познаваше правосъдието отвътре – не само като система от закони и институции, а като професия, в която всяко решение има значение за човека и обществото.

Днес българската юридическа общност загуби уважаван юрист, оставил своята ярка следа в правния и обществен живот на страната.

Изразявам най-искрените си съболезнования към неговото семейство, близки, приятели и колеги", заявява Найденов.