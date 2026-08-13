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Правосъдният министър Николай Найденов изразява съболезнования към семейството и близките на Антон Станков

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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правосъдният министър николай найденов изразява съболезнования семейството близките антон станков
Снимка: БТА/Архив
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Министърът на правосъдието Николай Найденов изразява съболезнования към семейството и близките на бившия министър на правосъдието Антон Станков по повод неговата кончина.

"С дълбока тъга приех вестта за кончината на Антон Станков – юрист, магистрат и държавник, посветил значима част от професионалния си път на българското правосъдие и неговите институции.

Антон Станков премина през различни нива на съдебната система – от младши и районен съдия до председател на Наказателната колегия на Софийския градски съд. Между 2001 и 2005 г. той заема поста министър на правосъдието, като през този период председателства и Висшия съдебен съвет.

Това са години на важни промени за България, свързани с подготовката на страната за членство в Европейския съюз и с развитието на съдебната система. Като министър Антон Станков носи институционална отговорност за процесите в правосъдието в този ключов период.

Професионалният му път съчетава опита на съдия и адвокат с отговорността на държавника. Той познаваше правосъдието отвътре – не само като система от закони и институции, а като професия, в която всяко решение има значение за човека и обществото.

Днес българската юридическа общност загуби уважаван юрист, оставил своята ярка следа в правния и обществен живот на страната.

Изразявам най-искрените си съболезнования към неговото семейство, близки, приятели и колеги", заявява Найденов.

Поклон пред светлата му памет!

#министър Николай Найденов #Антон Станков #кончина #правосъден министър

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