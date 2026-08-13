След края на двойното обозначаване: Проверките по спазване на Закона за въвеждане на еврото не спират

0,3% инфлация отчитат от НАП след въвеждането на еврото у нас. Проверките показват плавен преход без шокови цени.

Екипи на Комисията за защита на потребителите и Националната агенция по приходите са извършили близо 40 000 проверки за период от 1 година. Проверени са хранителни магазини, аптеки, заведения, бензиностанции. Събрани са общо над 3,26 млн. евро от глоби. От КЗП са категорични, че контролът не приключва с отпадането на двойното обозначение на цените.

Христо Марков, НАП: „От 1 януари до 8 август 2026 г. колегите от НАП са извършили 23 420 проверки. Фискалните инспектори са извършили проверки в магазините за хранителни стоки – над 4200, в магазините за месо и риба – над 375, бензиностанции – над 857, паркинги – 501, медицински услуги – 625. В кафенета и заведения – общо 888. Съставени са актове за установяване на нарушения – 1635 броя.“