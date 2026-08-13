Васил Терзиев: „Евровизия 2027“ е уникален шанс за България
София ще подкрепи домакинството на Бургас, увери кметът на столицата
Кметът на София Васил Терзиев поздрави градоначалника на Бургас във фейсбук и напомни, че "Евровизия 2027" е уникален шанс за България и трябва всички да се възползват максимално. Терзиев допълни, че София ще посрещне всички гости, които решат да посетят българската столица и ще подкрепи домакинството.
Кметът на София благодари и на всички хора, които са работили за кандидатурата на града и, разбира се, на ДАРА за победата ѝ тази година.
"Поздравления за Бургас! Евровизия 2027 е уникален шанс за България и трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност. Ще подкрепим домакинството и ще посрещнем всички гости, които изберат да посетят и София. Нашият град има какво да покаже и вярвам, че много от посетителите ще го открият по време на престоя си у нас. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко. От нас зависи!
Благодарим на всички хора, които работиха и подкрепиха нашата кандидатура. Ще използваме части от нея, за да превърнем столицата в част от преживяването за гостите на България през 2027 г.
Пожелавам успех на Бургас и очаквам с нетърпение Евровизия 2027! Благодарим ти, ДАРА, за тази привилегия!"