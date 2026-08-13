Васил Терзиев: „Евровизия 2027“ е уникален шанс за България

Кметът на София Васил Терзиев поздрави градоначалника на Бургас във фейсбук и напомни, че "Евровизия 2027" е уникален шанс за България и трябва всички да се възползват максимално. Терзиев допълни, че София ще посрещне всички гости, които решат да посетят българската столица и ще подкрепи домакинството.

Кметът на София благодари и на всички хора, които са работили за кандидатурата на града и, разбира се, на ДАРА за победата ѝ тази година.