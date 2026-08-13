БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обявиха частично бедствено положение в района на военния...
Чете се за: 01:05 мин.
Делото "Кузев": Двете момичета остават в ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Почина бившият министър на правосъдието Антон Станков
Чете се за: 01:37 мин.
Бургас ще бъде домакин на „Евровизия 2027“
Чете се за: 04:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс „Евровизия 2027“
В развитие

БУРГАС ПОСРЕЩА "ЕВРОВИЗИЯ 2027"

Васил Терзиев: „Евровизия 2027“ е уникален шанс за България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
5410
Чете се за: 01:47 мин.
Запази

София ще подкрепи домакинството на Бургас, увери кметът на столицата

васил терзиев bdquoевровизия 2027ldquo уникален шанс българия
Слушай новината

Кметът на София Васил Терзиев поздрави градоначалника на Бургас във фейсбук и напомни, че "Евровизия 2027" е уникален шанс за България и трябва всички да се възползват максимално. Терзиев допълни, че София ще посрещне всички гости, които решат да посетят българската столица и ще подкрепи домакинството.

Кметът на София благодари и на всички хора, които са работили за кандидатурата на града и, разбира се, на ДАРА за победата ѝ тази година.

"Поздравления за Бургас! Евровизия 2027 е уникален шанс за България и трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност. Ще подкрепим домакинството и ще посрещнем всички гости, които изберат да посетят и София. Нашият град има какво да покаже и вярвам, че много от посетителите ще го открият по време на престоя си у нас. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко. От нас зависи!

Благодарим на всички хора, които работиха и подкрепиха нашата кандидатура. Ще използваме части от нея, за да превърнем столицата в част от преживяването за гостите на България през 2027 г.
Пожелавам успех на Бургас и очаквам с нетърпение Евровизия 2027! Благодарим ти, ДАРА, за тази привилегия!"

#"Евровизия 2027" #кметът Васил Терзиев #кмет на софия

Водещи новини

Обявиха частично бедствено положение в района на военния завод край Трявна
Обявиха частично бедствено положение в района на военния завод край...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бургас ще бъде домакин на „Евровизия 2027“ Бургас ще бъде домакин на „Евровизия 2027“
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Голямата мисия на БНТ: Чрез "Евровизия" да представим многообразието на България Голямата мисия на БНТ: Чрез "Евровизия" да представим многообразието на България
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
Обходният път на Кресна ще бъде завършен до края на следващата година (СНИМКИ) Обходният път на Кресна ще бъде завършен до края на следващата година (СНИМКИ)
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Летището в Катания на остров Сицилия остава затворено и днес заради...
Чете се за: 01:10 мин.
Европа
Делото "Кузев": Двете момичета остават в ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Сигурност и правосъдие
Слънчевото затъмнение: Култови сгради в Западна Европа станаха...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Почина бившият министър на правосъдието Антон Станков
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ