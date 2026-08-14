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Изборите за президент: ЦИК обяви ключовите дати и срокове

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цик напомня забраната огласяване социологически данни края изборния ден
Снимка: БТА
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Централната избирателна комисия активно се подготвя за изборите. Вече е приета хронограмата и са очертани основните акценти в разяснителната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

С хронограмата се определят важните срокове, с които всички участници в изборния процес ще бъдат информирани чрез мащабна разяснителна кампания, подготвяна от ЦИК.

В партньорство с медиите разяснителната кампания на ЦИК ще има за цел да запознае избирателите с техните права, изтичащите срокове и всичко, свързано с изборния процес, за да може всеки избирател да направи информиран избор и активно да участва в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Акцент в кампанията ще бъде поставен върху повишаването на избирателната активност и доверието в изборния процес, привличането на младите хора и изготвянето на специализирани информационни материали за хора с увреждания.

В рубриката „Попитай ЦИК“ всеки ще може да зададе въпрос и да получи отговор.

На всички печатни материали, плакати и брошури комисията предвижда да има интерактивен QR код, който ще води към страница с демонстрационно видео, интерактивна инфографика и актуална информация за изборите.

Ето и важните срокове за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г., според хронограмата на ЦИК:

  • До 6 септември 26 г. се изготвят списъците с избирателните секции в страната, както и броят на избирателите в тях. Три дни по-късно изтича срокът за заявление от партиите и коалициите за регистрация за участие в изборите.
  • До 17 часа на 22 септември 26 г. - партиите, коалициите и инициативните комитети могат да правят предложение до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент.
  • До 23 септември 26 г. ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетината.
  • Предизборната кампания стартира на 25 септември 26 г. в 00:00 часа и приключва 24 часа преди изборния ден.
  • В срок до три дни след изборния ден ЦИК обявява окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент.

Повече информация относно приетите решения ще намерите в интернет страницата на ЦИК

#срокове #цик #президентски избори

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