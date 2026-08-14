Изборите за президент: ЦИК обяви ключовите дати и срокове

Централната избирателна комисия активно се подготвя за изборите. Вече е приета хронограмата и са очертани основните акценти в разяснителната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.
С хронограмата се определят важните срокове, с които всички участници в изборния процес ще бъдат информирани чрез мащабна разяснителна кампания, подготвяна от ЦИК.
В партньорство с медиите разяснителната кампания на ЦИК ще има за цел да запознае избирателите с техните права, изтичащите срокове и всичко, свързано с изборния процес, за да може всеки избирател да направи информиран избор и активно да участва в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.
Акцент в кампанията ще бъде поставен върху повишаването на избирателната активност и доверието в изборния процес, привличането на младите хора и изготвянето на специализирани информационни материали за хора с увреждания.
В рубриката „Попитай ЦИК“ всеки ще може да зададе въпрос и да получи отговор.
На всички печатни материали, плакати и брошури комисията предвижда да има интерактивен QR код, който ще води към страница с демонстрационно видео, интерактивна инфографика и актуална информация за изборите.
Ето и важните срокове за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г., според хронограмата на ЦИК:
Повече информация относно приетите решения ще намерите в интернет страницата на ЦИК