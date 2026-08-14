Земеделският министър: Ще изплатим 30% авансово обвързана подкрепа още в началото на есента

„Нашата амбиция е да направим нещо, което до този момент не е правено – да изплатим 30% авансово обвързаната подкрепа за всички интервенции. Надяваме се това да се случи още в началото на есента.“ Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той и заместник-министрите проф. Крум Неделков, Красимир Чакъров и Янислав Янчев направиха обзор на важните теми от седмицата в сектор „Земеделие“.

От своя страна зам.-министър Чакъров припомни акценти от провелата се тази седмица тематична работна група, като отбеляза, че основен приоритет на МЗХ е да бъдат спасени средствата по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони до края на 2026 г. чрез релокация на ресурс между отделните интервенции и нормативни облекчения за по-бързи плащания.

Заместник-министър Янчев посочи, че за Кампания 2025 остава неизплатена една-единствена схема, а именно – „Екосхема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура“ (Еко-БРЕИ). В най-кратък срок Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати финансовия ресурс от 4,4 млн. евро на фермерите. Той каза още, че през следващата седмица започва приемът на заявления по кризисната мярка за сушата за земеделските стопани, които отглеждат царевица и слънчоглед. Общият бюджет е над 22 млн. евро, като е планирано тези средства да бъдат изплатени до края на месец септември.

Зам.-министър Неделков информира, че се работи усилено по изготвяне на окончателната методика за компенсиране на земеделските стопани за увеличените цени на горива и торове или т.нар. „иранска помощ“.

„Очакваме в най-кратки срокове да бъде нотифицирана мярката и в края на септември да започне и приемът по нея“, обясни зам.-министър Неделков.

Той каза още, че в края на август се предвижда да стартира и подпомагането по „de minimis“, заедно с държавната помощ за газьола, с акцент подкрепа за животновъдите.