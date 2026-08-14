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В развитие

ЖЕСТОКО УБИЙСТВО В ПЛОВДИВ

Св. Синод призова миряните да се помолят за упокой на душата на жестоко убития Георги

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светият синод сме изправени опасността разделения
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Св. Синод призова миряните да се помолят за упокой на душата на жестоко убития Георги в деня на неговото погребение.

"Почивай в мир, Георги!

Относно трагичната гибел на Георги Кузев в гр. Пловдив Светият Синод на БПЦ – БП призовава в деня на неговото погребение да се помолим за упокой на душата му, за Отечеството ни и за децата на България.

С дълбока скръб, болка и духовно съкрушение Светият Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия посрещна вестта за жестокото и безмилостно отнемане на един човешки живот. Подобен акт на крайна агресия и проявено беззаконие разтърсва из основи моралното съзнание на нашето общество и изисква категорично духовно и обществено осъждане.

Човешкият живот е свещен и неприкосновен дар от Бога. В Свещеното Писание ясно е изречена Божията заповед: „Не убивай!“ (Изх. 20:13). Всеки опит за насилствено прекъсване на този дар е тежък грях срещу Твореца и проява на крайно духовно падение, което помрачава човешката душа и потъпква самия закон на любовта.

Светият Синод на БПЦ – БП изразява своята дълбока потресеност от проявената жестокост и призовава:

Да обединим усилията си в молитва за упокоение на душата на загиналия Георги, както и за утеха, духовна сила и подкрепа на неговите скърбящи близки и роднини в този час на върховно изпитание.

Да се противопоставим на нарастващата вълна от насилие, безразличие и духовна нищета, които разяждат моралните устои на народа ни, и да се върнем към християнските ценности на милосърдието, братолюбието и взаимното уважение.

Призоваваме всички чеда на светата ни Православна църква към усърдна молитва за нашето Отечество и за децата на България. Да се обърнем към Единия Бог, Който е непресъхващ Извор на човеколюбие и мир, да погледне благосклонно и милостиво към нас и да благоволи да ни запази от разделения, несъгласия и насилия. Нека всеки на своето място – в дома, на улицата, в училището, на работа – се постарае да бъде добър пример преди всичко чрез дела, които да дадат чувството за справедливост, безопасност и сигурност.

Свещеноначалието на родната ни Православна църква възнася горещи молитви към Всемилостивия Бог да всели душата на новопреставилия се Георги в местата на светлината, където няма болка, нито скръб, нито въздишка, а на неговите близки да дарува мир и крепкост.

Да се помолим и за извършилите тежкото престъпление Бог да отвори очите им, за да видят и осъзнаят големината на своя грях и да им даде дух на искрено и дълбоко покаяние, за да не се радва врагът на човешкото спасение за тяхната гибел.

Бог да пази и помага на всички ни в делото на нашето спасение!"

#жестокото убийство в Пловдив #Георги Кузев #Св. Синод

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