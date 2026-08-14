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Димитър Стоянов за падналия дрон край Кардам: Отговор от Украйна все още не сме получили

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Спокойствие за националната сигурност никога не може да има на 100%, заяви министърът на отбраната

Димитър Стоянов за падналия дрон край Кардам: Отговор от Украйна все още не сме получили
Снимка: БТА
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Отговор от Украйна все още не сме получили, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по отношение на падналия дрон край Кардам.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Отговор не сме получили все още от Украйна. Но се надявам възможно най-бързо да го получим, защото това ще ни даде обективни данни. Отговорът, който беше получен от украинска страна, беше, че целенасочено не са изпращани дронове към територията на България. Никой в България не е твърдял обратното. Възможно е наистина дронът да не е целенасочено изпратен към нас. Възможно е да има, както споменах вече, въздействие от страна на GPS системата чрез джаминг, чрез спуфинг и, разбира се, отказано управление.“

За падналия дрон край Кардам и намерента военна техника в Черно море министърът заяви:

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Аз продължавам да очаквам експертизата (на МВР), но искам да кажа, че случаят вече е под юрисдикцията на Военната прокуратура. Така че може би по-пълна информация могат да дадат от тяхна страна. Ние продължаваме да работим в нашите служби, които са към Министерството на отбраната, с набавянето на необходимите елементи, за да можем да се опитаме да извлечем информация за координатите, през които е преминал дронът. Засега обаче не успяваме. Единият дрон, който беше намерен при моста, е от разузнавателен тип, без носител на бойна част. Най-вероятно е бил прибран в Черно море и течението го е довлякло към нашата територия и към нашите териториални води. Това е разузнавателен дрон, който според мен е руско производство и е използван във Въоръжените сили на Русия. Останалият дрон по същия начин е разузнавателен, без носител на бойна част. А третата ситуация беше с двигател, който беше открит от Военноморските сили. Това е двигател от ракета.“

По отношение на националната сигурност Стоянов коментира:

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Спокойствие за националната сигурност никога не може да има на 100%. Вие знаете, че аз винаги съм казвал, че рискове за националната сигурност съществуват. Но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма. Мога да ви уверя, че Министерството на отбраната не бездейства. Очакваме в събота да пристигнат две антидрон системи. Но ще е необходимо техническо време, за да бъде обучен съставът. В процес сме на придобиване на още две такива системи и очаквам до края на другата седмица да ги придобием. След това обаче ще е необходима още една седмица за обучение. Така че Министерството на отбраната прави всичко възможно, по силите си, спазвайки Закона за обществените поръчки, да придобие такива системи колкото може по-скоро.“

#дрон край Кардам #Димитър Стоянов #национална сигурност

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