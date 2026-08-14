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Премиерът към випускниците на ВВВУ „Георги Бенковски“: Присвояването на офицерско звание е преди всичко отговорност

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Растящите непрекъснато предизвикателства в средата за сигурност и бурното развитие на иновациите изискват от личния състав на Военновъздушните сили непрестанно да се адаптира към новите технологии, безпилотните летателни системи, изкуствения интелект, космическите технологии и кибероперациите, помитайки остарели догми. Това каза министър-председателят Румен Радев, който участва в церемонията по присвояване на първо офицерско звание и връчване дипломите на курсантите – випускници и свидетелствата на кадетите за придобиване на професионална квалификация „сержант“ от 75-и випуск „Априлски - 2026“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, съобщиха от пресцентъра на кабинета. В церемонията взе участие и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Премиерът подчерта, че присвояването на офицерско звание не е просто тържествен акт, а е преди всичко отговорност.

„Днес вие се посвещавате на святата мисия - гарантиране на въздушния суверенитет на родината“, каза Радев и изтъкна, че военната авиация е носител на добродетелите и гордостта на нацията.

В словото си Румен Радев изрази своята благодарност към преподавателите във ВВВУ „Георги Бенковски“ – „Авиационната Алма матер, школа по родолюбие и мъжество, за всеотдайната работа и високия професионализъм, с които посрещат предизвикателствата на новата среда на сигурност".

Благодари на обществеността на град Плевен и на близките, които подкрепят и възпитават младите хора по техния професионален път.

След церемонията премиерът посети Изнесения комплекс за авиационно образование (ИКАО) в Плевен към Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Георги Бенковски“, където се проведе тържествен ритуал по откриване на барелефи на авиаторите професор Цветан Лазаров и Асен Йорданов, които носят прозвището „баща на българското самолетостроене“.

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