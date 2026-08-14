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Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Румен Радев за домакинството на "Евровизия 2027": Бургас ще успее да представи достойно България

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Снимка: БТА
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Бургас ще успее да представи достойно България, заяви премиерът Румен Радев за избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“.

Румен Радев, премиер: "Аз мисля, че всеки един български град има какво да предложи и като култура, и като история, най-вече като хора и съвременни услуги. Така че да се представим достойно. Мисля, че Бургас е един наистина добър избор. Нека да подчертая, това е избор на международна експертна комисия. Слагам край на всички спекулации. Аз мисля, че Бургас ще успее да представи достойно България."

#Евровизия в Бургас #град домакин на Евровизия #премиера Румен Радев

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