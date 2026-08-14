Румен Радев за домакинството на "Евровизия 2027": Бургас ще успее да представи достойно България

Бургас ще успее да представи достойно България, заяви премиерът Румен Радев за избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“.

Румен Радев, премиер: "Аз мисля, че всеки един български град има какво да предложи и като култура, и като история, най-вече като хора и съвременни услуги. Така че да се представим достойно. Мисля, че Бургас е един наистина добър избор. Нека да подчертая, това е избор на международна експертна комисия. Слагам край на всички спекулации. Аз мисля, че Бургас ще успее да представи достойно България."