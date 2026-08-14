Летище Бургас се готви за „Евровизия 2027“: Капацитет за 50 000 пътници дневно и още полети

Летище Бургас има готовност да посрещне увеличения пътникопоток за „Евровизия 2027“. От летището уверяват, че разполагат с необходимата инфраструктура и оперативен капацитет за обслужването на международно събитие от подобен мащаб.

През 2026 година Бургас има директни полети до повече от 70 международни дестинации. Разписанието за летния сезон на 2027 година все още не е готово, тъй като авиокомпаниите тепърва започват планирането му. Очаква се новите маршрути, допълнителните полети и увеличените честоти да бъдат обявявани поетапно.

От „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ съобщават, че вече водят активни разговори с авиокомпании и партньори за разширяване на маршрутната мрежа и осигуряване на допълнителни полети през 2027 година.

Летище Бургас е проектирано да обслужва сериозно пиково натоварване и може да поеме приблизително 50 хиляди пътници дневно. Оттам уверяват, че има необходимия капацитет да посрещне очаквания засилен трафик покрай провеждането на „Евровизия“.