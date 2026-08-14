Преговорите за минималната заплата: Синдикатите не са съгласни с механизма за адекватност

Синдикатите не са съгласни с механизма за определяне на адекватността на минималната заплата. Това стана ясно след днешните преговори с бизнеса и правителството.

Идеята е адекватността на най-ниското възнаграждение да се тества веднъж на 4 години по правилото минималната заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната. В момента обаче НСИ не следи този показател.

Добри Митрев, председател на БСК: "Вие знаете, че вече има регистър на база на електронните трудови досиета. От този регистър автоматично те могат да вадят." Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Не е ясно как работи този регистър. Кой го наблюдава, кой контролира бизнеса, когато не е регистрирал увеличението на работната заплата на даден човек. По това няма съгласие и не мисля, че ще има."

Бизнесът и синдикатите сближават позициите за индикаторите, от които ще зависи увеличението на минималната заплата, но не е ясно дали до края на август ще успеят да се обединят около конкретна формула.

Добри Митрев, председател на БСК: "Държавата трябва да определи в края на краищата минималната работна заплата, защото тя съществува навсякъде в бюджета за следващата година." Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Дори и да не се разберем смятам, че правителството ще намери начин да стигне до по-високи нива. Моите очаквания са между 670 и 680 нещо от сорта да стигне".

Националната статистика няма данни за издръжката на живот. Затова покупателната способност на минималната заплата тази година ще се мери през поскъпването на цените на стоките от малката потребителска кошница.



