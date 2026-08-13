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Дерогацията на "Лукойл": Удължаването на лиценза намалява риска от поскъпване на горивата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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дерогацията лукойл удължаването лиценза намалява риска поскъпване горивата
Снимка: БТА
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Удължаването на британския лиценз за дружествата от групата на "Лукойл" в България е предотвратило срив в доставките и намалява риска от рязко поскъпване на цените на горивата, заяви вицепремиерът Александър Пулев при посещението си в рафинерията днес. Според особения търговски управител на "Лукойл" Евгени Симеонов няма опасност от недостиг на суровина или горива на българския пазар.

Вицепремиерът Александър Пулев заяви, че без удължаването на лиценза рафинерията е щяла да изпита редица финансови затруднения. А това е можело да доведе до ръст в цените на горивата на дребно.

Александър Пулев, вицепремиер: "Първо, предотвратихме срив и дефицит в пазара на горива в страната. И второ, спряхме шоковото поскъпване на цените за потребителите. Постигнахме много голям успех."

По думите на особения управител на "Лукойл" нефтът е договорен до края на месец септември, а в момента се договаря до края на месец октомври.

Евгени Симеонов, особен търговски управител на “Лукойл”: “Нефт има, ще има. Горива има и ще има. Тук искам да разсея всякакви съмнения и спекулации излезли по медиите. Успяхме да преодолеем всичките рискови сценарий за касови разриви, които бяха очертани, когато поех управлението в рафинерията.”

снимки: БТА

Симеонов допълни, че „Лукойл България“ изпраща най-добрия месец за последните 5-6 години в България. А според Александър Пулев удължаването на лиценза ще ограничи риска от дефицит и сътресения на пазара.

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