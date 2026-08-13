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Заради жегите във френския регион Шампан започна най-ранният гроздобер досега

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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заради жегите френския регион шампан започна ранният гроздобер досега
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Във френския регион Шампан започна най-ранният гроздобер досега, след като поредица от горещи вълни ускори узряването на гроздето.

Официалните дати, от които производителите могат да започнат беритбата без специално разрешение, никога досега не са били толкова ранни, съобщи Давид Шатийон, съпредседател на браншовата организация Comité Champagne.

В зависимост от района и сорта грозде брането започва между 8 и 22 август. По думите на Шатийон рекордните температури тази година са ускорили значително узряването.

През последните десетилетия гроздоберът във Франция започва все по-рано, тенденция, която се свързва със затоплянето на климата.

В Шампан днес гроздето се бере приблизително две седмици по-рано, отколкото преди 20 години.

Въпреки необичайно ранния старт Шатийон посочи, че качеството на реколтата изглежда добро. За четвърта поредна година обаче производствената квота е намалена заради несигурната международна икономическа обстановка и все по-честите климатични проблеми.

Тази година френското Министерство на земеделието направи и изключение от обичайните правила, като позволи на производителите в Шампан да купуват от други стопанства до 15% от необходимото им грозде, гроздова мъст или вино. Обичайният лимит е 5%.

Решението беше взето след тежки пролетни слани, които унищожиха близо 40% от пъпките в лозята. Това е сред най-сериозните щети от измръзване в региона.

Последвалата суша допълнително влоши условията, като заради недостига на вода гроздовете останаха по-малки и с по-ниско тегло.

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#гроздобер #новини в Метрото

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