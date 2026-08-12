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Грузия започна изграждането на Националната генна банка

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:30 мин.
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По инициатива на Министерството на околната среда и земеделието на Грузия, в Центъра за селскостопански изследвания в град Джигаура започна изграждането на Националната генна банка, съобщи грузинската обществена медия ГПБ.

Според информацията, публикувана от министерството, създаването на Националната генна банка е важна стъпка към защитата и опазването на растителните генетични ресурси в Грузия.

„Грузия е една от най-богатите страни в света по отношение на агробиоразнообразието, а грузинското грозде, пшеница, овощни дървета и други земеделски култури представляват уникален генетичен ресурс, чието опазване е особено важно в условията на изменението на климата и глобалните предизвикателства пред продоволствената сигурност“, отбеляза министерството.

Националната генна банка ще бъде модерна инфраструктура, отговаряща на международните стандарти, осигуряваща средносрочно и дългосрочно съхранение, опазване и изследване на растителни генетични ресурси от национално и световно значение.

„Проектът значително ще засили капацитета на страната за защита на агробиоразнообразието и осигуряване на продоволствена сигурност, както и ще подобри допълнително позицията на Грузия в международната мрежа за опазване на растителните генетични ресурси“, се казва в изявление на грузинското Министерство на околната среда и земеделието.

#селскостопански изследвания #генна банка #Грузия #новини в Метрото

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