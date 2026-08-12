Грузия започна изграждането на Националната генна банка

По инициатива на Министерството на околната среда и земеделието на Грузия, в Центъра за селскостопански изследвания в град Джигаура започна изграждането на Националната генна банка, съобщи грузинската обществена медия ГПБ.

Според информацията, публикувана от министерството, създаването на Националната генна банка е важна стъпка към защитата и опазването на растителните генетични ресурси в Грузия.

„Грузия е една от най-богатите страни в света по отношение на агробиоразнообразието, а грузинското грозде, пшеница, овощни дървета и други земеделски култури представляват уникален генетичен ресурс, чието опазване е особено важно в условията на изменението на климата и глобалните предизвикателства пред продоволствената сигурност“, отбеляза министерството.

Националната генна банка ще бъде модерна инфраструктура, отговаряща на международните стандарти, осигуряваща средносрочно и дългосрочно съхранение, опазване и изследване на растителни генетични ресурси от национално и световно значение.