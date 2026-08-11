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Златото поскъпна до над двумесечен връх

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 03:35 мин.
Икономика
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Инвеститорите очакват ключови данни за инфлацията в САЩ

лични финанси започва златото губи блясъка
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Цената на златото се повиши до най-високото си равнище от над два месеца на фона на очакваните от инвеститорите ключови данни за инфлацията в САЩ, които биха могли да дадат насоки за бъдещите действия на Управлението за федерален резерв (УФР), предаде Ройтерс.

Текущата (спот) цена на златото се повиши с 0,2 на сто до 4396,87 долара за тройунция към 18:05 часа бълг. време, след като по-рано достигна 4434,84 долара за тройунция - най-високото равнище от 5 юни. Фючърсите на златото в САЩ поскъпнаха с 0,8 на сто до 4456,10 долара за тройунция.

Пазарът очаква данните за инфлацията в САЩ през юли, които ще бъдат представени утре, за да получи потвърждение, че ценовият натиск е под контрол, заяви Питър Грант, вицепрезидент и старши стратег по металите в „Зейнър Метълс“ (Zaner Metals). По думите му забавянето на годишната инфлация би продължило да подкрепя цената на златото.

Данните за потребителските цени в САЩ, които ще бъдат публикувани в сряда, както и тези за производствените цени, които ще бъдат обявени на следващия ден, вероятно ще повлияят върху очакванията за следващите решения на Управлението за федерален резерв относно лихвените проценти.

Данните за заетостта в САЩ през юли, публикувани в петък, намалиха очакванията на пазарите за повишаване на лихвите от УФР през следващия месец. Това доведе до дневен ръст от 2,4 на сто в цената на златото.

„Златото продължава да се търгува при силно търсене след разочароващите данни за заетостта от миналата седмица, които намалиха очакванията за повишение на лихвите през септември“, каза Грант.

Въпреки това пазарите оценяват на около 50 на сто вероятността УФР да повиши лихвите през септември и на 79 на сто вероятност това да се случи на заседанието на централната банка през декември, по данни на инструмента „ФедУоч“ (FedWatch) на Си Ем И (CME Group).

Ръководителят на подразделението на УФР в Кливланд Бет Хамак заяви вчера, че според нея е настъпил подходящият момент за постепенно започване на повишаване на лихвите, за да се избегне необходимостта от по-рязко увеличение на по-късен етап.

По-високите лихви обикновено намаляват привлекателността на златото, което не носи доходност под формата на лихви.

На геополитическия фронт президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори на условията на Техеран за мирно споразумение със свои искания, включително Иран да изплати обезщетения за загиналите при войни, нападения и протести. Цените на петрола се задържаха близо до най-високото си равнище за последната седмица.

Сред останалите благородни метали цената на среброто се понижи с 1 на сто до 65,10 долара за тройунция, платината поевтиня с 0,1 на сто до 1750,50 долара за тройунция, а паладият загуби 0,7 на сто от стойността си до 1372,75 долара за тройунция.

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