БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Златна Стилияна Николова на световното във Франкфурт
Чете се за: 01:20 мин.
Ансамбълът на България спечели втори бронзов медал във...
Чете се за: 01:17 мин.
Екипаж на ВВС участва в спасителна акция в Рила
Чете се за: 01:40 мин.
Ансамбълът на България спечели бронзовите медали на...
Чете се за: 01:30 мин.
БНТ с ексклузивни кадри от акцията в Пловдив: Групата се...
Чете се за: 05:45 мин.
Директорът на полицията в Пловдив: Задържани са 18 души,...
Чете се за: 06:30 мин.
Наталия Ефремова: Социалната система трябва да бъде...
Чете се за: 15:17 мин.
Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са...
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трима са задържани в София за наркотици, включително и фентанил

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази
годишен мъж задържан убийство възрастен мъж село добруджанка
Слушай новината

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняеми трима души за държане на наркотични вещества с цел разпространение. Сред откритите наркотици е и фентанил. Тримата са задържани за 72 часа.

При действията на полицията са иззети различни количества коноп, амфетамин, метамфетамин, MDMA, кокаин и хашиш. При единия от обвиняемите е открит и фентанил с тегло 0,03 грама.

Един от обвиняемите е задържана в София с 1 288,65 грама коноп, разпределен в 16 пакета, 31,01 грама амфетамин, разпределен в 4 обекта и 25,8 грама метамфетамин, разпределен в 2 обекта. По данни на прокуратурата не е осъждана.

При другия обвиняем са открити с цел разпространение 12,22 грама MDMA(екстази), разпределен в 10 пакета, 10,36 грама амфетамин, разпределен в 6 обекта; фетнанил с тегло 0,03 грама; хашиш с тегло 0,31 грама; 30,13 грама коноп, разпределен в пакета; кокаин с тегло 1, 80 грама и 11,43 грама метамфетамин, разпределен в 7 пакета.

Третият обвиняем е задържан в село Долни Богров с 169,67 грама кокаин, разпределен в 3 обекта и коноп с тегло 2,65 грама.

Вторите двама са осъждани за престъпления, свързани с наркотични вещества, като единият има присъда и в Испания.

Днес Софийската градска прокуратура е внесла в съда искане за постоянен арест.

Досъдебните производства се водят от 6-о и 3-то районно управление на СДВР и от СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

#задържани #СГП #наркотици

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика по БНТ 3
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
2
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
3
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
Бум на близнаци в "Майчин дом": За 7 дни през август се родиха 7 двойки близнаци
4
Бум на близнаци в "Майчин дом": За 7 дни през август се...
16 задържани при акция срещу неонацистка група в Пловдив
5
16 задържани при акция срещу неонацистка група в Пловдив
Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са загинали (СНИМКИ)
6
Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са загинали...

Най-четени

Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика по БНТ 3
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
2
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по художествена...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
4
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Сигурност и правосъдие

Оставиха в ареста мъжа с наркотици и бебе в колата в столичния квартал “Редута”
Оставиха в ареста мъжа с наркотици и бебе в колата в столичния квартал “Редута”
Съдът във Велико Търново потвърди мерките за неотклонение по делото за фентанила Съдът във Велико Търново потвърди мерките за неотклонение по делото за фентанила
Чете се за: 01:00 мин.
Вторите осем F-16 се бавят до 2030 г., България настоява за ускоряване на доставката Вторите осем F-16 се бавят до 2030 г., България настоява за ускоряване на доставката
Чете се за: 02:22 мин.
Апелативният съд във Варна върна делото срещу кмета Благомир Коцев на прокуратурата Апелативният съд във Варна върна делото срещу кмета Благомир Коцев на прокуратурата
Чете се за: 01:00 мин.
Апелативният съд в Бургас остави в ареста Христо Широков Апелативният съд в Бургас остави в ареста Христо Широков
Чете се за: 03:00 мин.
Постоянен арест за бащата, пребил и бутнал от мост 5-годишния си син Постоянен арест за бащата, пребил и бутнал от мост 5-годишния си син
6252
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

БНТ с ексклузивни кадри от акцията в Пловдив: Групата се е събирала, за да споделя забранена идеология
БНТ с ексклузивни кадри от акцията в Пловдив: Групата се е...
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Златна Стилияна Николова на световното във Франкфурт Златна Стилияна Николова на световното във Франкфурт
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Санкционират шофьор, паркирал автомобила си на дюните край Китен Санкционират шофьор, паркирал автомобила си на дюните край Китен
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Екипаж на ВВС участва в спасителна акция в Рила Екипаж на ВВС участва в спасителна акция в Рила
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Повечето зеленчуци и плодове поевтиняват на борсите през седмицата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Внимание, кражби на плажа: Полицията във Варна с предупреждение към...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са загинали...
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Пожарите в Европа: Свлачище в Испания, нови огнища и още изпепелени...
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ