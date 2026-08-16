Трима са задържани в София за наркотици, включително и фентанил

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняеми трима души за държане на наркотични вещества с цел разпространение. Сред откритите наркотици е и фентанил. Тримата са задържани за 72 часа.

При действията на полицията са иззети различни количества коноп, амфетамин, метамфетамин, MDMA, кокаин и хашиш. При единия от обвиняемите е открит и фентанил с тегло 0,03 грама.

Един от обвиняемите е задържана в София с 1 288,65 грама коноп, разпределен в 16 пакета, 31,01 грама амфетамин, разпределен в 4 обекта и 25,8 грама метамфетамин, разпределен в 2 обекта. По данни на прокуратурата не е осъждана.

При другия обвиняем са открити с цел разпространение 12,22 грама MDMA(екстази), разпределен в 10 пакета, 10,36 грама амфетамин, разпределен в 6 обекта; фетнанил с тегло 0,03 грама; хашиш с тегло 0,31 грама; 30,13 грама коноп, разпределен в пакета; кокаин с тегло 1, 80 грама и 11,43 грама метамфетамин, разпределен в 7 пакета.

Третият обвиняем е задържан в село Долни Богров с 169,67 грама кокаин, разпределен в 3 обекта и коноп с тегло 2,65 грама.

Вторите двама са осъждани за престъпления, свързани с наркотични вещества, като единият има присъда и в Испания.

Днес Софийската градска прокуратура е внесла в съда искане за постоянен арест.

Досъдебните производства се водят от 6-о и 3-то районно управление на СДВР и от СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.