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Бум на близнаци в "Майчин дом": За 7 дни през август се родиха 7 двойки близнаци

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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На днешния богородичен празник дойде и една великолепна новина от столичния "Майчин дом". Само за седмица през август там се родиха 7 двойки близнаци. За сравнение през юли в най-голяната АГ болница в страната са проплакали общо 10 двойки близнаци.

Геновева Минкова от години мечтае да има момче и момиче.

Геновева Минкова: "Това бебе мина един много дълг път, в който имахме загуби. Това щастие много голямо ни се случи малко къснично. Не съм вярвала, че някога ще бъде реалност да имам момче и момиче, заедно."

Виктор тежал 2840, а Валерия 2310 грама.

Геновева Минкова: "Много съм щастлива това са най-чаканите две дечица за нас. Това е промяна за цял живот. От тук натъкат вече нищо няма да е същото".

7-те двойни близнаци родени за седмица изненадали и екипите в "Майчин дом".

Надежда Христова, старша акушерка на родина зала СБАЛАГ "Майчин дом": "Голяма част от тях са заченати спонтанно.Горе -долу 50 на 50 момичета спрямо момчета. Двойно по-голяма радост, разбира се, не само за родителите, но и за екипа, който води раждането. Голямо събитие е, когато имаме близнац.и Особено родени по нормален механизъм. Две от двойките са родени по нормален механизъм."

Д-р Юрий Хранов, акушер-гинеколог, Клиника по патологична бременност, СБАЛАГ „Майчин дом“: "Самата двуплодна бременност е патологично състояние. Но тук пак ви казвам, че се минимизират рисковете по отношение на плодовете и на майките."

От началото на годината в "Майчин дом" са родени над 1700 бебета.

#"Майчин дом" #новородени #близнаци

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