БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ансамбълът на България спечели бронзовите медали на...
Чете се за: 01:30 мин.
БНТ с ексклузивни кадри от акцията в Пловдив: Групата се...
Чете се за: 05:45 мин.
Директорът на полицията в Пловдив: Задържани са 18 души,...
Чете се за: 06:30 мин.
Наталия Ефремова: Социалната система трябва да бъде...
Чете се за: 15:17 мин.
Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са...
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Повечето зеленчуци и плодове поевтиняват на борсите през седмицата

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Запази

Това показват данните на ДКСБТ

повечето зеленчуци плодове поевтиняват борсите седмицата
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Повечето зеленчуци и плодове поевтиняват на борсите у нас през седмицата, докато цените на основните хранителни стоки се движат разнопосочно, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 0,47 на сто до 2,320 пункта спрямо 2,331 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците тази седмица най-голямо поевтиняване се наблюдава при червените чушки и доматите, които са надолу с 18,08 на сто и със 17,24 на сто и се търгуват по 1,45 евро за килограм и по 1,21 евро за килограм. Краставиците се предлагат с 4,72 на сто по-малко по 1,21 евро за килограм. Зелените чушки са с 6,79 на сто по-евтини до 1,07 евро за килограм. Намаление в цената се отчита и при картофите – с 1,96 на сто до 0,60 евро за килограм, и при тиквичките – с 4,55 на сто до 0,63 евро за килограм. Ръст има в цената на зелената салата, която е нагоре с 8,57 на сто до 0,76 евро за килограм. Поскъпват зелето и морковите – с 3,20 на сто и с 4,11 на сто до 0,58 евро за килограм и 0,81 евро за килограм. Зрелият лук кромид също повишава цената си – със 7,49 на сто до 0,66 евро за килограм.

При плодовете, които ДКСБТ проследява, поскъпват единствено кайсиите, които са с 4,58 на сто нагоре до 1,28 евро за килограм. Прасковите поевтиняват с 6,85 на сто до 1,17 евро за килограм. Ябълките се търгуват с 2,05 на сто по-малко до 1,24 евро за килограм. С 1,84 на сто по-евтини до 2,13 евро за килограм се предлагат лимоните.

При основните хранителни стоки цената на кравето сирене пада с 0,49 на сто до 6,13 евро за килограм, а на кашкавала тип "Витоша" е нагоре с 0,79 на сто до 9,23 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо с 1,11 на сто до 0,73 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко – с 1,95 на сто до 1,15 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска с 1,79 на сто до 1,43 евро за брой. Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,70 на сто до 3,71 евро за килограм. Яйцата (размер М) са нагоре с 2,04 на сто до 0,20 евро за брой на едро.

Оризът е с 5,86 на сто надолу до 1,64 евро за килограм, а лещата – с 0,88 на сто до 2,03 евро за килограм. С 1,24 на сто поскъпва зрелият фасул до 2,13 евро за килограм. Намаление се отчита в цената на брашното тип 500 - с 0,90 на сто до 0,66 евро за килограм, захарта – с 0,68 на сто до 0,87 евро за килограм, олиото – с 0,92 на сто до 1,72 евро за литър.

#цените на едро #ДКСБТ #цените на храните #цени на плодове и зеленчуци #цени на храните #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика по БНТ 3
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
2
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
3
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
Бум на близнаци в "Майчин дом": За 7 дни през август се родиха 7 двойки близнаци
4
Бум на близнаци в "Майчин дом": За 7 дни през август се...
16 задържани при акция срещу неонацистка група в Пловдив
5
16 задържани при акция срещу неонацистка група в Пловдив
Русия поиска обяснения от САЩ и Турция за възможна доставка на американско оръжие за Украйна
6
Русия поиска обяснения от САЩ и Турция за възможна доставка на...

Най-четени

На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
1
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика по БНТ 3
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика по БНТ 3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
4
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по художествена...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
5
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
6
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"

Още от: Бизнес

Дерогацията на "Лукойл": Удължаването на лиценза намалява риска от поскъпване на горивата
Дерогацията на "Лукойл": Удължаването на лиценза намалява риска от поскъпване на горивата
След въвеждане на еврото: 0,3% инфлация отчитат от НАП След въвеждане на еврото: 0,3% инфлация отчитат от НАП
Чете се за: 01:15 мин.
Летището в Катания на остров Сицилия остава затворено и днес заради вулкана Етна Летището в Катания на остров Сицилия остава затворено и днес заради вулкана Етна
Чете се за: 01:10 мин.
Китайският самолет C919 изпълни първия си редовен международен полет Китайският самолет C919 изпълни първия си редовен международен полет
Чете се за: 01:35 мин.
Опасен токсин в млякото: Резултати от проверките в мандри и в търговската мрежа Опасен токсин в млякото: Резултати от проверките в мандри и в търговската мрежа
24189
Чете се за: 02:42 мин.
Удължен е лицензът за продължаване на дейността на "Лукойл" в България Удължен е лицензът за продължаване на дейността на "Лукойл" в България
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

БНТ с ексклузивни кадри от акцията в Пловдив: Групата се е събирала, за да споделя забранена идеология
БНТ с ексклузивни кадри от акцията в Пловдив: Групата се е...
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Ансамбълът на България спечели бронзовите медали на финала на съчетанията с пет топки на световния шампионат Ансамбълът на България спечели бронзовите медали на финала на съчетанията с пет топки на световния шампионат
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Повечето зеленчуци и плодове поевтиняват на борсите през седмицата Повечето зеленчуци и плодове поевтиняват на борсите през седмицата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са загинали (СНИМКИ) Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са загинали (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Пожарите в Европа: Свлачище в Испания, нови огнища и още изпепелени...
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Продължава спасителната акция в Рила: Млад мъж е с фрактура на глезена
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Войната в Украйна: Ракетна атака срещу Киев и нападение с дронове...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Внимание, кражби на плажа: Полицията във Варна с предупреждение към...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ