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Стилияна Николова завърши световното във Франкфурт със сребро на лента

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Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
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Родната грация си тръгва с четири медала от германския град.

стилияна николова завърши световното франкфурт сребро лента
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Стилияна Николова обогати своята колекция с още един медал на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Българката се пребори за среброто на лента на германска земя.

В последния си финал на шампионата родната грация изигра страхотно композиция си и беше оценена с 30.450 точки (13.500 трудност, 8.500 изпълнение, 8.450 артистичност), за да се качи на второ място на почетната стълбичка.

Така във визитката на Николова в германския град личат четири медала. Тя спечели злато на бухалки, стигна до среброто в многобоя и на лента, като приключи с отличие от същия цвят и в отборното класиране.

Българската грация вече има 15 отличия в кариерата си от шампионати на планетата - 2 златни, 10 сребърни и 3 бронзови.

Златото на лента завоюва представителката на домакините, олимпийската и трикратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) с 30.500 точки, а трета е състезаващата се с неутрален статут рускиня Мария Борисова с 29.900.

На финалите при ансамблите България спечели два бронза - на пет топки и на три обръча/два чифта бухалки.

Така България завършва първенството във Франкфурт с шест медала - един златен, три сребърни и два бронзови

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#световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт 2026 #Стилияна Николова

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