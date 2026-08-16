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БУРГАС ПОСРЕЩА "ЕВРОВИЗИЯ 2027"

Подготовката на Бургас за "Евровизия": Градът вече има голям опит с концерти на световни звезди

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 03:45 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Подготовката на Бургас за "Евровизия" ще стъпи върху опита от едни от най-мащабните концерти у нас. Роби Уилямс и Лени Кравиц са сред световните звезди, събирали десетки хиляди зрители в града. Какво е нужно, за да се организира шоу от такъв клас и как този опит може да помогне сега?

Опитът на Бургас с големите международни музикални събития започва още през 2008 година. Тогава градът посреща първото издание на „Spirit of Burgas“ – първия голям международен мултижанров фестивал у нас.

Николай Тодоров-Ник, организатор на музикални събития: „Когато още ние не знаехме какво е това фестивал в България, „Spirit of Burgas“ показа и доказа, че такова събитие може да се прави именно в България и Бургас беше мястото, където го реализирахме.“

Кулминацията идва през 2015 година. За първия си концерт в България Роби Уилямс избира именно Бургас. Шоуто му събира най-многобройната публика на музикално събитие в новата история на града.

Димитър Маджаров, бивш директор на ОП „Фестивали и концерти“ в Община Бургас: „По спомен, цифрите съм ги запомнил – около 47 хиляди души бяха на двата фестивални дни. Спомням си тогава, че легловата база от Приморско и Китен до Слънчев бряг бяха заети с хора, които бяха си букнали, за да бъдат на концерта на Роби Уилямс.“

През годините в Бургас идват още The Prodigy, Arctic Monkeys и Jason Derulo. А през 2024 година градът посреща и Лени Кравиц.

Според музикалния бранш времето за подготовка на Бургас за "Евровизия" е достатъчно. За разлика от концертите, тук датите са предварително определени и не зависят от графика на артистите. По-голямото предизвикателство ще бъде техниката, но и за нея градът има нужния опит.

Николай Тодоров-Ник, организатор на музикални събития: „Обикновено такива продукции идват в България със своите собствени технически екипи. Казано в прав текст – това са десетки камиони с техника, които трябва да дойдат.“

Димитър Маджаров, бивш директор на ОП „Фестивали и концерти“ в Община Бургас: „Знам с какви разполага като капацитет отдел „Култура“ и цялата Община Бургас и съм сигурен на базата на това, което имам аз като опит и като пряк участник в организирането на тези фестивали, че ние ще се справим – уверен съм, убеден съм.“

Снимки: БНТ. БТА

Сега мащабът ще бъде различен. Но зад Бургас вече стоят години опит с големи продукции, световни артисти и десетки хиляди зрители – опит, който градът ще трябва да използва и за Евровизия.

#Евровизия в Бургас #организация #концерти

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