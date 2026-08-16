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18 задържани при акция на полицията и ДАНС в неонацистки клуб в Пловдив (ОБЗОР)

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Сред 18-те задържани в Пловдив е младежът, обвинен за побоя над непалци

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Единият от задържаните при снощната акция на полицията и ДАНС в Пловдив е 18-годишното момче, арестувано преди пет дни за проявената агресия срещу непалски граждани в града. Тогава съдът го освободи срещу гаранция от 700 евро. Снощи момчето е било задържано заедно с баща си и брат си в частния клуб, в който органите на реда откриха неонацистки символи и знаци. Общо задържаните след снощната акция са 18. Екип на БНТ единствен присъства на арестите и разполага с ексклузивни кадри.

Късно снощи екипи на полицията и ДАНС влязоха в помещението на частния клуб и в продължение на часове извършваха огледи и претърсвания. Бяха открити неонацистки символи и знаци.

Васил Костадинов, директор на ОДМВР - Пловдив: "Различни видове предмети със съдържание, което предполага проповядване на определени идеологии, забранени от закона."

- С какво се занимава тази група главно и кой е тарторът на групата?

- Старши комисар Васил Костадинов: Това е тяхната идеология също."

- Идеологията е неонацистка?

- Старши комисар Васил Костадинов: "Те са членове на... не знам дали е правилният термин „членове“. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация."

- Коя е тя?

- Старши комисар Васил Костадинов: „Кръв и чест“.

Сред задържаните са и 3 момичета, едното от тях непълнолетно. Арестуван е наемателят на клуба, както и баща и двамата му синове.

" БНТ: Бащата ли е ръководителят?

Старши комисар Васил Костадинов: Не е бащата ръководителят. Ако изобщо можем да говорим за разпределение на някакви функции и роли, към момента това са неща, които се установяват с разследването."

Единият от синовете е Теодор Велев, който е от обвинените за побоя над непалските граждани. Той беше освободен преди дни срещу гаранция от 700 евро. Другият бияч на непалците – непълнолетно момче, което не е било в клуба снощи, но е присъствало на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Така полицията прави косвена връзка.

Васил Костадинов, директор на ОДМВР – Пловдив: "Това е индиректната връзка със случая от Младежкия хълм. От задържаните снощи лица няма лице, което е присъствало при извършване на убийството на Младежкия хълм. Но има свързани лица с тези, които са присъствали на хълма."

Според полицията има вероятност и други от задържаните снощи да са поддържали контакти с групата тийнейджъри от Младежкия хълм.

По време на снощната акция екипът ни видя, че част от присъстващите, в това число наемателят на помещението, разговаряха с извикан от тях адвокат. Според полицията той е опитал да осуети действията им. Адвокатът отрече.

Васил Костадинов, директор на ОДМВР – Пловдив: "Появи се адвокат тук, който първоначално даваше по телефона указания, че не следва да се съдейства на органите по разследването."

Стоян Мемцов, адвокат: "Това са пълни глупости... Никакви действия от моя страна не е имало, които да препятстват каквито и да било действия по разследването. Единствено моите действия са били насочени към контрол от моя страна на законосъобразността на извършваните действия от страна на органите на МВР."

След полунощ всички 18 посетители на клуба бяха разпределени на групи и извозени с полицейски автомобили към Второ районно управление. Някои от тези лица са криминално проявени.

Васил Костадинов, директор на ОДМВР – Пловдив: "Назад във времето включително, мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления."

В квартала хората бяха изненадани, че закритото преди години заведение сега е частен клуб. Продавач в магазин в съседство обаче разказа, че посетителите на клуба са му редовни клиенти.

Иван: "Такова нещо, честно ви казвам, не съм виждал."

Георги Чанев, продавач: "Ами често не мога да кажа, примерно един път в седмицата, доколкото съм ги виждал. По принцип си минават, взимат си по нещо и си тръгват. Има и големи хора, възрастни, има и по-малки."

Стана ясно, че частният клуб е функционирал най-малко от две години, защото през ноември 2023-та отново е бил проверяван от полицията. Установени били свастики и други подобни предмети, но образуваното производство е било прекратено по-късно.

Стоян Мемцов, адвокат: "Прекрати го самата прокуратура, която установи, че няма данни за извършено престъпление, именно за престъплението, тогава беше водено за проповядване на такава забранена идеология."

От полицията съобщиха, че действия по разследването се извършват и на други адреси.

#акция #Пловдив

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