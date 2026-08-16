Стилияна Николова: Пълна съм с емоции

Стилияна Николова трудно сдържаше своите емоции от представянето си на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, където в последния ден завоюва злато на бухалки и сребро на лента. Българката можеше да опише това, което постигна в германския град.

Пред БНТ Николова не пропусна да благодари на всички замесени в нейните успехи.

„В момента съм пълна с емоции. Мисля, че не мога да осъзная какво се случва. Много съм щастлива и нямам думи да опиша това, което се случва в момента“, започна тя емоционално.

Грацията коментира цялостното си представяне в последния ден от шампионата.

„С обръч нещата не тръгнаха така, както исках. На бухалки също можех още по-добре да ги изиграя, но съм изключително доволна от това как се събрах на лента и успях да се фокусирам добре в съчетанията си.“

„Не знаех, че това е първо злато за България в индивидуалната надпревара от 25 години. Много се радвам, това е труд не сам мой, но и на цялата федерация по художествена гимнастика. Много благодаря на всички, които са замесени в този успех. Без тях нямаше как да стигна дотук“, подчерта Николова.

Повече от интервюто със Стилияна Николова гледайте във видеото.